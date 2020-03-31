「遇見泥紅幸福」　台中飲品店送400杯感謝機場清潔人員

▲▼台中市古津飲品店免費送400杯飲品給機場清潔人員。（圖／古津飲品店提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情期間除了醫護人員辛勞之外，維護機場環境的清潔人員亦是防疫功臣，台中市古津飲品店發現1名前來消費的民眾滿面是口罩壓痕，細問之下，原來是台中機場清潔人員，執行長許皓棠二話不說，馬上派人贈送400杯店內招牌飲品，許還霸氣說，有需要再送，為了台灣防疫，小小心意不算什麼。

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許皓棠表示，機場清潔人員在這次疫情很辛苦，有很大的貢獻，卻往往被遺忘，因此特別準備400杯飲品，包含「遇見泥紅幸福」、「紅豆波霸奶茶」和「怪物彈珠」等，其中「遇見泥紅幸福」，特地挑選紅豆與芋泥作為主要配料，希望讓清潔人員在忙碌當中，能快速果腹，補充能量，也藉由這份小小心意，替清潔人員打氣、加油。

許皓棠說，雖然這次只能送給台中機場人員，但真心為全台灣防疫人員加油，防疫第一線人員，如有需要都可以聯絡，能力範圍內會大方贊助、幫忙，其實，台灣許多大企業、小店家及個人都看到防疫人員的努力，主動表達關懷，大家都希望台灣可以度過這次難關。

機場清潔人員曾小姐表示，疫情期間，大家要很快的在下次人潮來之前全面消毒，一天下來至少會消毒個10次，防疫時期不但工時爆增80%，酒精、漂白水反覆擦拭，清理大眾留下的垃圾、ATM按鈕、走道、推車等每個地方都不容疏忽。

她說，機場是第一線高風險環境，需要每天全副武裝和病毒因子為伍，經常下班脫下裝備後，會發現悶熱的衣物造成皮膚過敏，防護束縛也留下了道道勒痕，但就算如此，明天還是會繼續奮鬥。

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