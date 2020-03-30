宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

▲宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（30）日宣布旗下VIVELAND團隊取得ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲《賽博叛客》（Cyberpunk），以後後續遊戲的亞洲區獨家代理權，最多可支援6人連線，已在台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線。



HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，VR密室逃脫遊戲以傳統密室逃脫布局為基礎，透過最新的虛擬實境技術強化遊戲體驗，設計出2~6人的團體遊戲，這款最新的《賽博叛客》，玩家將穿越時空抵達22世紀，進入因科技發展而快速膨脹導致崩潰的社會。

李文材指出，《賽博叛客》 的遊戲背景，此時人類身體的相關數據已成各大企業競相爭奪的最有價值商品，玩家將服務於具特殊能力的人造人所建立的組織，並受命滲透竊取其他公司的檔案，需在45分鐘內找到檔案並下載完成。

李文材進一步指出，《賽博叛客》 過程具挑戰性又非常刺激，最多可支援6人連線遊戲，適合12歲以上的玩家與同伴一起組隊解謎，而VIVELAND接下來每兩個月將定期推出新遊戲，讓玩家享受更多選擇。

李文材分享，VR密室逃脫遊戲不受空間大小的限制，更方便更換遊戲的內容，具有多樣性與靈活性，讓傳統密室逃脫業者不用再尋覓大場域，也不用承擔場域高投資建置成本，在VR虛擬世界中即可建構出各種不同的場景與情境，視覺效果媲美電影場景，體驗進入真實密室情境的感受。



近兩年VIVELAND陸續將廣受好評的VR密室逃脫遊戲引進台灣，包括Ubisoft所製作的 《失落的金字塔》(Escape the Lost Pyramid)與《穿越梅杜莎之門》(Beyond Medusas Gate)，及ARVI製作的《拆解核危機》(Mission Sigma)與《恐懼聖所》(Sanctum)。