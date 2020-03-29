　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

褲檔挖空+綁童軍繩...他還用「3個金環」套蛋！跑到公園「大鵬展翅」　下場出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼公園。（圖／PAKUTASO）

▲ 阿傑因為猥褻的行徑被判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／PAKUTASO）

記者林昱萱／台中報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）於2月某日，基於想供人觀覽之意圖，竟然穿著會露出生殖器的猥褻衣物，到一處公園向人展示自己。對此，台中地院審理後認為，阿傑的行徑已經觸犯公然猥褻罪，因此依法判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿傑先前已因為公共危險案件，被法院判處3月有期徒刑、併科罰金2萬元確定，沒想到他卻仍是不知悔改，於2月又到了太平區一處公園，基於意圖使人觀賞的用意，將褲子前面生殖器部位布料挖空，臀部部位布料挖空，然後用童軍繩綁在腰部及陰莖底部，用金套套環3個套在睪丸底部，公然裸露其生殖器而為猥褻之行為。

清潔人員發現阿傑的誇張行徑後，趕忙報警處理，而警方也立即將他逮捕。對此，阿傑對於犯行坦承不諱，而法官認為，阿傑在公園內公然裸露生殖器的猥褻行為，造成他人驚嚇及心理厭惡，並有礙社會善良風俗，所為實屬不該，考量他犯後坦承犯行，已見悔意，因此依法判他拘役30日，如易科罰金得以1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

酒駕男拒檢撞警...警急開槍制止！後座女乘客中彈　送醫搶救亡

辣妹藏身新北套房...論壇寫下「60分鐘2500」！出大招攬客：給您會飛的感覺

空姐人妻報備加班...夜夜喊「看到你就發騷～」　他自封小狼狗求疼：我很聽話

ET快訊
創17年新低！95無鉛汽油跌破20元　中油宣布汽、柴油價格各
觀光局曝桃機確診同仁「接觸史」　傳陪菲返台官員兒子等車聊天染
「本土社區型新冠肺炎越來越多」　醫建議下一步：全力阻案268
英國情侶現身火車站影片曝！英辦事處出手護他們離開
首位NBA球團老闆確診新冠肺炎！尼克老闆多蘭自我隔離中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「沒病也給你們餓死」這對夫妻闖小三通罰30萬又落跑　執行署查扣人壽保險

開5槍阻酒駕誤擊斃後座女乘客！八德警涉過失致死移送　桃檢訊後無保請回

褲檔挖空+綁童軍繩...他還用「3個金環」套蛋！跑到公園「大鵬展翅」　下場出爐

假好心建議：衛生紙買一些！直銷女臉書PO文涉「製造恐慌」挨罰1萬

南投透天厝惡火！整棟燃燒「9消防車出動」…1女童驚嚇送醫

噁學長騷擾「胸前抽筆+拿她杯喝水」！菜鳥女警崩潰　督察組怒懲處調職

台南新營傳疑捕魚不慎溺水失蹤　男子被網子纏住尋獲已死亡

德籍客檢疫出關滿是感恩！英國情侶「快閃躲媒體」　5000餐費在台辦事處幫繳

桃園夫妻逛街遇警盤查「分頭落跑」　原來是遭通緝鴛鴦大盜

中年男遭耕耘機壓身…失去生命跡象搶救中　警：身份不明還要查　

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

天天跑步機報到！肉哥慢跑7個月 狂削22公斤鮪魚肚、竹筍奶bye～

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

「沒病也給你們餓死」這對夫妻闖小三通罰30萬又落跑　執行署查扣人壽保險

開5槍阻酒駕誤擊斃後座女乘客！八德警涉過失致死移送　桃檢訊後無保請回

褲檔挖空+綁童軍繩...他還用「3個金環」套蛋！跑到公園「大鵬展翅」　下場出爐

假好心建議：衛生紙買一些！直銷女臉書PO文涉「製造恐慌」挨罰1萬

南投透天厝惡火！整棟燃燒「9消防車出動」…1女童驚嚇送醫

噁學長騷擾「胸前抽筆+拿她杯喝水」！菜鳥女警崩潰　督察組怒懲處調職

台南新營傳疑捕魚不慎溺水失蹤　男子被網子纏住尋獲已死亡

德籍客檢疫出關滿是感恩！英國情侶「快閃躲媒體」　5000餐費在台辦事處幫繳

桃園夫妻逛街遇警盤查「分頭落跑」　原來是遭通緝鴛鴦大盜

中年男遭耕耘機壓身…失去生命跡象搶救中　警：身份不明還要查　

鍾欣怡曝陳時中私下暖面「活在台灣好幸福」：排隊就能買到口罩！

勇消張哲嘉因公殉職入祀忠烈祠　盧秀燕：他是國家英雄

柯文哲PO文藏彩蛋！學姐黃瀞瑩亮麗現身　網友：好險有看到最後

波拉斯提世界大賽改中立球場舉行　打造棒球版超級盃

離婚手續辦2年　《變形金剛》男星「跟前妻狂親」復合了

聲援博恩…「強暴故事是真的」　呱吉：我小學四年級被大十幾歲的傢伙強暴

事情拖到下班做！「同事故意加班」氣死一票網友　過來人：害我被主管盯…

新冠肺炎是「社交病毒」！醫籲連假少出門：頻繁流動恐大規模引爆

新二代手作果凍花　歡慶兒童節不忘抗疫

國民黨「社會創新青年委員會」公開徵選　江啟臣：歡迎跟我一起來嘴國民黨

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

批台檢疫所像監獄！英國情侶清晨悄出關

英國情侶「快閃北上」躲媒體

深夜現身！陳家欽親赴中山分局笑了

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

網咖店員遭捅慘死　姊路邊見弟弟臥血泊

影／持刀刺死網咖工讀生　桃院收押啃老男

新北聯結車深夜連環撞！　2人受困車內

嫌「借不到錢」刺死19歲男　警發覺真相不單純

4人屏東霧台登山　1人墜深谷慘死

藥局量血壓偷口罩　母女辯「以為口罩不要錢」

八德警開槍案犯嫌座車曝光　釐清用槍時機

宜蘭馬三飆速畫面曝！無辜司機遭撞當場亡

新北環快自小客撞護欄　駕駛命危

更多熱門

相關新聞

「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌專攬東洋客

「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌專攬東洋客

顏姓男子娶了個日本妻子，不但親身學習日本文化，還把日本風化產業中知名的「無料案內所」搬來台灣，大膽僱工在街頭舉牌招攬日籍遊客，由中日混血女員工介紹養生館安排半套服務，每人收費3000元，其中1200元要給顏男抽頭，案經刑事局查獲，台北地檢署依妨害風化罪起訴顏等6人。

老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人心碎自白曝光

老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人心碎自白曝光

武術教練藉按摩猥褻美眉　判1年半定讞

武術教練藉按摩猥褻美眉　判1年半定讞

前牧師猥褻女童　判刑4年6月定讞

前牧師猥褻女童　判刑4年6月定讞

「大台北3處濕地公園」換氧透氣

「大台北3處濕地公園」換氧透氣

關鍵字：

猥褻金環公園

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

推自己妹妹當C位！《青你2》練習生頂嘴導師被罵爆

6縣市增加確診　全台283例分布出爐：台北80、新北67

蹭鼎泰豐開店7天慘倒閉！永康街排隊潮消失

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

統神老婆「52kg露臉照」翻出！

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面