褲檔挖空+綁童軍繩...他還用「3個金環」套蛋！跑到公園「大鵬展翅」　下場出爐

▲ 阿傑因為猥褻的行徑被判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／PAKUTASO）

記者林昱萱／台中報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）於2月某日，基於想供人觀覽之意圖，竟然穿著會露出生殖器的猥褻衣物，到一處公園向人展示自己。對此，台中地院審理後認為，阿傑的行徑已經觸犯公然猥褻罪，因此依法判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿傑先前已因為公共危險案件，被法院判處3月有期徒刑、併科罰金2萬元確定，沒想到他卻仍是不知悔改，於2月又到了太平區一處公園，基於意圖使人觀賞的用意，將褲子前面生殖器部位布料挖空，臀部部位布料挖空，然後用童軍繩綁在腰部及陰莖底部，用金套套環3個套在睪丸底部，公然裸露其生殖器而為猥褻之行為。

清潔人員發現阿傑的誇張行徑後，趕忙報警處理，而警方也立即將他逮捕。對此，阿傑對於犯行坦承不諱，而法官認為，阿傑在公園內公然裸露生殖器的猥褻行為，造成他人驚嚇及心理厭惡，並有礙社會善良風俗，所為實屬不該，考量他犯後坦承犯行，已見悔意，因此依法判他拘役30日，如易科罰金得以1千元折算一日。

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