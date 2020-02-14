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屏東家扶「紅包送暖」助學子就學圓夢　146名大專生受惠

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▲▼屏東家扶中心提供獎助學金，讓146名學子受惠。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶中心提供獎助學金，讓146名學子受惠。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

地方中心／綜合報導

隨著2020年春節即將結束，對於家扶弱勢學子而言，除了迎接新學期即將開學外，亦代表將面臨沉重的繳學費負擔。因應家扶受助學子2月底、3月初開學需要，屏東家扶13日於家扶潮州服務處舉辦「『助學圓夢。愛傳家扶』2020年寒假大專獎助學金頒獎典禮」，共計146名大專學生領得1萬元獎助學金外，3月底前家扶亦將陸續頒發逾500名受助高中職、國中小學生獎助學金，本次家扶總計將頒發387萬元寒假獎助學金協助弱勢學子們續學圓夢。

頒獎典禮上，延續過年孩子們最喜歡領紅包的氣氛，家扶由屏東、潮州與恆春分區三位扶幼主委林新安、鄭秀填與董瑞萍，代表頒贈獎助學金大紅包給代表上台受獎的家扶同學，給予最實質的幫助（獎助學金），讓家扶同學在接下超大紅包的當下，也感受到社會大眾對他們關懷的暖暖心意，接著潮州鎮秘書高瑞坤、社會課課長黃韋仁、縣政府社會處代表巫宛玲組長、河見電機張乃文副總經理、天鷹工業有限公司鄭碧玉董事長、慈暉電腦王吉俊董事長、良悅建設負責人賴建志…等來賓及家扶傅敏峯主任亦紛紛從祝福錦囊袋中抽出『積極、毅力、恆心、微笑以對、樂觀、手心向下、勇於挑戰』等錦囊妙計，將充勇愛與力量的祝福送予每一位受獎學生，叮嚀家扶學子在未來人生道路上需保有的學習態度與精神，期待家扶青年不要害怕困難、要勇往直前。

▲▼屏東家扶中心提供獎助學金，讓146名學子受惠。（圖／屏東家扶中心提供）

13日的頒獎典禮中，有近三成的大專生將在今年六月就畢業了，家扶這次的寒假獎學金頒獎典禮，就如同是他們在家扶的小小畢業典禮，社工老師們特別邀請三位今年六月份即將畢業、成為社會新鮮人的大專生上台分享：東港鎮王靖月、南州鄉張庭維、琉球鄉陳慧琳，分享他們從小接受家扶幫助期間最深刻的事及感謝，並由家扶曾經服務過他們的社工老師為他們穿上學士服、戴上學士帽，由屏東家扶大家長-傅敏峯主任為他們撥穗，恭禧他們從家扶大家庭畢業，並祝福他們朝向人生的另一階段。

居住在離島、琉球鄉的陳慧琳同學，國小二年級時因家中發生變故而成為家扶受助童，母親雖然一人撐起家計，但對於子女的教育仍不馬虎，一路在家扶的陪伴下，減輕許多家中的經濟負擔、讓慧琳兩姊弟穩定就學，慧琳現在就讀護理科五專五年級，相當懂事、認真學習，成績始終保持優秀的表現，是家扶每年寒暑假獎助學金的常勝軍；今年六月即將五專畢業的慧琳，感謝一路上支持、幫助她就學的認養人及善心叔叔、阿姨，她自我期許畢業後能成為一位稱職的白衣天使，以不辜負這些年一直默默關懷她的家扶人。

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