新北22年來首度「線上潑水節」！侯友宜贊成社交距離：一直超前部署

▲22年來新北首度舉行「線上潑水節」，侯友宜（中）贊成社交距離。（圖／新北市政府文化局提供）



記者林育綾／綜合報導

新北市政府從1998年起舉辦的潑水節，2020年將首度線上Online！侯友宜市長表示，以往每年吸引上萬人參加，今年為因應新冠肺炎（COVID-19）改為線上版，推出3款遊戲。對於中央將研擬「社交距離」相關措施，他也表示贊同，並說新北市防疫一直超前部署，無論是KTV、百貨都有宣導要控制人流。

新北市每年在中和區華新街舉辦潑水節，今年已邁入第22年，為了防範疫情擴散，又不想讓民眾錯過東南亞最重要的傳統節慶，侯友宜表示特別規劃「潑水節Online」，也就是線上版潑水節，期間有3款線上遊戲，配合遊戲加碼推出華新街美食體驗金，除了促進消費，也增加市民對各國多元文化美食的瞭解。

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▲侯友宜市長（左2）與主持人介紹緬泰美食。（圖／新北市政府文化局提供）

侯友誼也提及，目前新北市政府已針對商家提出各項紓困方式，包括各項貸款的延長、稅捐的減免，更積極提供電商平台、也將輔導商家於電商平台販售，希望和商家攜手渡過難關。

文化局表示，潑水節online共推出3款遊戲，包括「街頭水槍大戰」、「AR泡沫祈福浴」及「專屬祈福卡製作」等，完成遊戲挑戰即可獲得華新街商圈的美食體驗金50元，民眾在4月13日到5月13日可以用優惠的價錢至華新街，享受東南亞異國美食饗宴。

另外因應疫情擴及世界各地，也希望透過遊戲發起全國甚至世界，一同在線上潑水、祈福退散疫情，民眾只要將遊戲畫面分享出去並加上祝福語，例如「我在新北為世界祈福」即可參加抽獎活動，獎品包括PS4遊戲機及空氣清淨機等。