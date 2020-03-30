台灣虎航搭機社交距離即起上路　報到→登機「前、後旅客間隔1公尺」

▲台灣虎航推動「維持安全距離」措施，規劃讓旅客排隊有適當間距，可和前、後旅客保持約1公尺固定距離。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將研議訂「社交距離」規範，若違者就開罰，相關細節規範，這兩天會宣布。不過，台灣虎航即日起率先推動維持安全距離，從報到到登機，前、後旅客保持間隔1公尺，提供更安心搭機環境。

考量疫情十分嚴峻，為提升防疫層級，台灣虎航自昨（29）日起，便已在機場櫃台放置紅絨柱作為安全距離，且在地上標出定位點，供旅客參考適當間距，可和前、後旅客保持固定距離，約1公尺，藉此引導旅客以維持安全距離的方式進行報到手續，「維持安全距離」相關措施即日起率先推動。

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▲▼台灣虎航機場報到櫃台放置紅絨柱作為安全距離，且在地上標出定位點，供旅客參考適當間距。（圖／台灣虎航提供）

周三（4月1日）起，也將於機場櫃台正式完成透明防護板的設置，報到櫃台以僅開放單數號櫃台的方式，拉開間隔距離，且每位旅客報到後，皆有專人用酒精進行消毒後，方受理下一位旅客的報到手續，以減少人員近距離接觸及飛沫傳播，降低感染風險，讓搭機旅客更安心。同時，旅客於登機門排隊登機時，也將有專人舉牌進行「維持安全距離」宣導。

▲每位旅客報到後，皆有專人進行消毒，方受理下一位旅客的報到手續。（圖／台灣虎航提供）

旅客於機內的座位安排，會將視當日的航班搭乘人數情況安排，儘可能的拉大旅客間的座位距離。另將於航機落地後安排機內廣播，宣導旅客離機時應依序離機，以保持安全距離。

至於機組員報到部分，會將視航班報到時間，於簽派中心內維持僅有該組執勤同仁報到，以避免不同勤務的機組員交叉接觸。組員報到時，也統一固定使用特定電腦完成報到手續，且每日固定二個時段進行消毒。

▲旅客登機時，需配合以「維持安全距離」的方式完成登機。（圖／台灣虎航提供）

因應疫情發展，台灣虎航不斷調整服務內容，台灣虎航重視機組員及第一線同仁的健康與安全，同時藉由推動「維持安全距離」，力求提供一個安心且可信賴的搭機環境予旅客。邀請所有旅客與我們一同嚮應，共同度過抗疫時期，期待再次悠遊自在地翱翔於天際。