不做社交距離「感染者1個月可傳400人」！台大公衛籲拉大到「雙手伸開距離」

▲新冠肺炎延燒全球，法國巴黎在疫情發生後空蕩無人。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎蔓延全球，台大公共衛生學院院長詹長權今（30日）表示，根據研究，若人與人之間未保持1公尺以上的社交距離（social distancing），感染新冠肺炎者可在5到6天傳給2.5個人，但若人與人保持社交距離，便可減少7成5的傳染率，政府若不做社交距離的控制，一個人一個月可傳給400人；做好控制，一個月只會傳給2個人。

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▲台大公共衛生學院院長詹長權今（30日）表示，根據研究，若人與人之間未保持1公尺以上的社交距離（social distancing），感染新冠肺炎者可在5到6天傳給2.5個人。（圖／記者彭懷玉攝）

詹長權指出，鑑於各國經驗，為避免台灣進入社區感染，控制「社交距離」是關鍵，距離由原本建議的1公尺再拉大為1.5公尺甚至是2公尺，就是雙手伸開的距離，能有效減緩傳染的可能性。這也是歐美、非洲、東南亞國家紛紛採取的方式。

詹長權說，政府若能提前部署，研擬出相關方式，做好人與人的社交距離，是控制疫情有效方式之一。若政策真的頒布下來，也呼籲全體國民都要配合，保護自己也保護他人。

針對社交距離的部分，中央流行疫情指揮中心陳時中今（30日）記者會中說，「能隔盡量隔，不能隔就戴口罩，整個細節會清楚作規範，這兩天會宣布細節。」





▲台大公衛學院副院長陳秀熙也說，「如何在科技文明下，透過智慧科技，把不確定性變確定」，只要台灣能像南韓將快篩成本從一人1,500元降低到600元，就能使擴大檢疫的整體成本低於症狀檢疫。

此外，台大公衛學院副院長陳秀熙也說，肺炎可怕的是不確定性，「如何在科技文明下，透過智慧科技，把不確定性變確定」，像是流感有疫苗、癌症可篩檢，隨著急遽增加的確診者，將防疫工作做好，只要台灣能像南韓將快篩成本從一人1,500元降低到600元，就能使擴大檢疫的整體成本低於症狀檢疫。

▲▼陳秀熙也說，只要台灣能像南韓將快篩成本從一人1,500元降低到600元，就能使擴大檢疫的整體成本低於症狀檢疫，就能使擴大檢疫的整體成本低於症狀檢疫。

陳秀熙提及，政府應擴大檢疫，措施包括採入境者全面檢疫、在社區設置「一病特區監測站」進行快篩檢測，讓感染者提早做分流。舉例來說，新加坡有設置「疫病特區監測站」，且政府徵收五星級飯店作為隔離場所，收容從英、美返國的新加坡人民，並在873個基層診所設置檢測站，免費發放3個月的個人防護物資、6周預防藥物，並做發燒篩檢和病人分流，都是可參考的做法。

▲陳秀熙說，新加坡有設置「疫病特區監測站」，且政府徵收五星級飯店作為隔離場所，收容從英、美返國的新加坡人民，並在873個基層診所設置檢測站，免費發放3個月的個人防護物資、6周預防藥物，並做發燒篩檢和病人分流，都是可參考的做法。

