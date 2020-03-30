美國自助旅遊團「增2人確診」！目前10人已3人中鏢

▲0330中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布8例新冠肺炎病例，包括7例境外移入及1例本土，加上昨（29）日死亡的奧捷領隊，截至目前又增加2死，一共5死。個案中的案303、304和案182同為美國自助旅遊團，截至目前該10人團中，已有3人確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

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案303為50多歲男性、案304為40多歲女性，兩人於3月7日至19日與案182一同至美國自助旅遊（該團共10人），2人返國後分別於3月20日及26日發病，經衛生單位安排採檢後確診，為一起旅遊群聚；截至目前該自助團共3人確診。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。