拔官了！兒喝咖啡害2人染疫　交部怒撤「觀光局官員」職務...初步調查公布

▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，針對交通部觀光局某主管人員涉指示該局駐機場旅客服務同仁接待其子返國，而後其子及接待同仁均確診新冠肺炎一事，交通部會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位進行調查，初步調查結果出爐。

交通部指出，觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心之上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境戮力防疫之際，此等公器私用之情事，應受嚴厲處分。交通部已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

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▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

觀光局該名主管本月20日前往桃園機場接送其返國之子的時間，約為下午3時30分至4時許抵達，該主管雖曾向長官口頭請假，惟人事差勤系統迄今查無假單，且有餘裕通知下屬代為接待其子、卻無時間完成假單申請，並未具備事態緊急之情形，請假顯不符程序，恐有曠職之虞，交通部要求觀光局將此案移交考績會審理並進行後續懲處之議處。

經洽桃機公司經內政部移民署查明，該主管之子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。惟觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完一般通關程序並陪同走出管制區，實無必要，且有違一般旅客服務之比例原則；離開管制區後，因其父（觀光局主管）駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

交通部表示，觀光局該名主管並未配用公務車，如有公務外出須另提申請派送，經查該局公務車派車紀錄，當天該主管並無前往桃機之公務派車申請；據機場同仁及相關紀錄顯示，該名主管駕駛私人車輛前往接送並未不當派用公務車，惟接送親友返國顯為私人事務，理應依程序事先請假，並不得濫用公共資源。

該名主管在其子22日發病、26日通報後，仍出席公務行程及會議，雖其子28日確診後已自主隔離，惟為求慎重，交通部已針對該名主管近一周內相關行程接觸之名冊，進行升高防疫等必要措施。