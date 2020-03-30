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「狂嗑感冒藥」拼登機！留英學生入境填假資料 …被抓超委屈：不想隔離嘛~

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲新冠肺炎境外輸入成防疫重點 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

為防止新冠肺炎疫情擴散，大陸不斷出台新規定，嚴格控管境外輸入。一位在英國留學的學生因為英國疫情嚴重，想要回國躲肺炎，但因為已經出現感冒症狀，害怕回來後被隔離，在飛機上狂嗑感冒藥，企圖擊退症狀，另外更在入境健康申明卡上填寫假資料，不過這一切惡劣的行為還是被發現，最終受到嚴厲的處罰。

據《上游新聞》報導，30日，重慶海關發佈消息，2020年3月17日，亞聯公務機公司代理的公務機B-6186航班從英國經香港入境重慶；根據口岸防控新冠肺炎疫情工作方案，重慶海關所屬重慶江北機場海關現場關員對該飛機實施登臨檢疫，對旅客驗核健康申明卡並開展流行病學調查和採樣等工作。

在醫學巡查期間，海關關員發現中國籍徐姓旅客在乘坐飛機期間服用了「速效幸福傷風感冒素」，在入境向海關申報時未如實向海關申報個人健康情況，並在《中華人民共和國入境健康申明卡》「過去14日內，是否曾服用退燒藥、感冒藥、止咳藥」選項上勾選「否」。

事後，當事人才承認，在英國留學期間就感冒了，在回國前一直服用感冒藥，因害怕被採取隔離措施，所以未向海關如實申報服用感冒藥。

目前，重慶江北機場海關依法對徐姓旅客予以行政處罰。

►戴口罩也要記得保養

▼許多華人紛紛回大陸躲避疫情 。（示意圖／路透社）

▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

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