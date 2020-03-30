新加坡總理李顯龍：航空、旅遊業「幾乎死了」　疫情可能擴散多年

▲新加坡總理李顯龍直言處境艱難。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）29日表示，除非出現意外狀況，否則新冠肺炎（COVID-19）疫情可能好幾年都會在全球擴散，接著才會自然結束，因此，世界必須替長期奮戰做好準備。他還形容疫情破壞了航空與旅遊業，擾亂供應鏈並打垮零工經濟。

星國在防疫方面受到肯定，然而李顯龍29日接受CNN採訪時認為，他不會說這是一個成功的故事，「因為我們正處於加劇的戰鬥之中。」他預測，疫情不會幾個月內就消失，同時還會蔓延到世界各地，如印度、非洲、東南亞與拉丁美洲。

李顯龍直言，除非有什麼事情可以打斷疫情，否則病毒將好幾年都會在全球擴散。而被問及美國的應對舉措時，他則認為，過去全球都因為美國在類似危機中挺身而受益，若美方這次採取不同行動，國際間還是終能挺過困難，但這是一種損失。

美國如今成為確診數超越中國的國家。李顯龍認為，美國擁有大量資源，遺憾的是，現階段並沒有投入資源來抗疫。他呼籲美中攜手，雖然美中關係此前就已經很複雜，但還是要一同努力，互相指責病毒源頭到底在哪，並不能解決問題。

中國被批評在疫情剛爆發時不夠透明。對此，李顯龍相信中方日後回顧疫情時，一定會發覺有可以做更好的地方，「但我不認為，從總體來看，如果中國做了正確的事，這些情況就不會發生。」他觀察其他爆發疫情的國家，發現控制病毒擴散並不容易，「我們處在非常艱難的情況。」

至於國內如何防疫，李顯龍說明，新加坡一開始就非常嚴肅看待新冠肺炎，讓人民有個底，「事實上，我們從17年前的Sars開始後就一直為此做準備。」而被問及是否「威權式制度」能夠抑制疫情，他則回應，政府沒有行使特別權力，反而，信任與透明度才是關鍵，政府花了很多時間向大眾交流，他也多次直接透過電視說明狀況。

「我們秉持透明，如果有壞消息，我們會告訴你。如果有事情要做，我們也會跟你說。」李顯龍認為，如果政府不受到信任，就算採取正確措施也很難落實。他還補充，當局並未使用電話數據來追蹤，而是採用傳統的做法，「我們一直詢問人們，追蹤他們的接觸者，採訪這些人，試圖拼湊出故事。」

李顯龍還形容，疫情擊垮航空業與旅遊業，這些產業幾乎已經死亡（virtually dead），仰賴與人群接觸的工作需要很長一段時間才能恢復。至於疫情是否會影響他決定辭職的時程，他說，這場危機已讓他忙到不可開交，現階段就先讓他把心力放在疫情上。

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