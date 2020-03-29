確診數趨緩「危險期已過」？陳時中：比預期好但仍戒慎恐懼

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新冠肺炎再新增15例，其中14例境外移入，1例本土。對於確診個案日漸趨緩，指揮官陳時中表示，確診比例比預期情況好一些，但還是必須戒慎恐懼面對疫情。

陳時中18日於立法院報告時，曾提出近兩周是危險關鍵期，大量的留學生、海外工作人士陸續返國，讓境外移入的確診個案比例增加，清明節假期可能會是確診的另外一個高峰期。由於近幾日確診個案比例逐漸趨緩，對於記者提問是否代表「危險期已結束」，陳時中表示，目前的狀況比預期好一些，很擔憂的事情部前沒有發生，但也不能保證以後不會發生，只能說現在的狀況沒有預想中的那麼惡劣，但他強調，未來「還是必須要戒慎恐懼」。

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中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新冠肺炎再新增15例，其中14例境外移入，1例本土。境外移入個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日；個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史；出國目的以旅遊或工作為主。

▲台灣目前確診人數為298人，39人解隔離。（圖／王譯萱製作）

其中案289跟案293為一對夫妻，案293在7日至16日間跟團到西班牙、葡萄牙旅遊，返國後居家檢疫時出現發燒、鼻炎現象，案289沒有出國史卻出現咳嗽症狀，研判是因為近距離接觸案293，而造成本土感染，兩人今日一併確診，其餘同住家人則尚在檢驗中。

指揮中心指出，案284長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與昨(28)日公布之案277搭乘同班機(長榮BR-282)；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。指揮中心提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

