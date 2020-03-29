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「要超過4萬人去哪？」　醫：別再衝康自己人！若繼續獵巫防疫會前功盡棄

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲近日大批返台得進行居家檢疫的民眾，在機場外排隊搭防疫計程車。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專29日表示，「如果社會再繼續獵巫，防疫真的是會前功盡棄…防疫作戰大家都是一體的，每個人都是台灣防疫國家隊的隊員，不要再衝康自己人了！如果你沒辦法對防疫有什麼貢獻的話，請去洗手、戴口罩，閉上你愛亂講話的嘴，大家就很感謝你了。」

「美的好朋友」指出，全國居家檢疫人數已超過4萬人，也就是說，幾乎每個人身邊都會有需要居家檢疫或隔離的人；但很遺憾，基隆市政府原本規畫65間防疫旅館，結果因為有「熱心網友」爆料地點及名稱，導致業者打堂鼓，目前只剩15間，已全部住滿。

請繼續往下閱讀...

文中提到，很多要居家隔離或居家檢疫的人，也因為「熱心鄰居們」的關懷，搞到全社區的人都知道哪一家、哪一戶有人剛從國外回來，「接下來這些家庭會受到什麼樣的『關懷』，大家應該都可以想像了。」

▼文中提到，可理解大家對不遵守居家檢疫或隔離規定、趴趴造的人非常憤怒。圖為三重居家檢疫男外出買一瓶50元的優酪乳，最重可罰100萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重居家檢疫男外出買一瓶50元的優酪乳，最重可罰100萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）

「防疫旅館被你們獵，住家裡被你們獵，這親戚家被你們獵，你們是要這超過4萬個人去哪裡？」該粉專說，安全來說，防疫旅館應該是最安全的，「現在旅館被你們獵到都不夠了，都在擔心住家會裡隔離不夠確實發生家庭群聚感染了，現在連住在哪個社區你還要獵？」

該粉專指出，「現在全國有超過4萬的巫，可以讓這些堅持『所有資訊公開透明』又同時『熱心』的民眾獵了，你們獵巫的時候，有沒有想過這反而會造成很大的防疫壓力？沒有，因為你只想到你自己。」

文中表示，如果大家對於不遵守居家檢疫或隔離規定、趴趴造的人非常憤怒，這都可以理解；但大家也請把這份憤怒，用在阻止這些到處獵巫、到處用他的「好心」在做壞事的人。

▼「美的好朋友」說，衛福部長陳時中每天在講正向防疫。（圖／指揮中心提供）

▲0328指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

「美的好朋友」認為，這些人只要願意配合檢疫的規定，他們就是在犧牲自己的自由保護所有人的安全，「愛獵巫的人們啊，現在台灣已經超過40000個人需要居家檢疫了，疫情繼續發展下去，檢疫或隔離人數會變得多少，沒有人知道。鼓吹或者實際在獵巫的人，你們也早晚有一天可能變成你口中的『巫』，你知道嗎？」

「美的好朋友」說，衛福部長陳時中每天在講正向防疫，偏偏就是有這一群人在扯後腿，請大家如果有聽到類似的流言或者是LINE群組訊息，務必阻止並且檢舉這些行為，「大家這陣子應該多多少少都聽過，哪裡有某某人在哪裡隔離或檢疫這樣的話，講出地點跟個資，這真的沒有必要！」

「美的好朋友」提醒，防疫作戰大家都是一體的，每個人都是台灣防疫國家隊的隊員，不要再衝康自己人了，「如果你沒辦法對防疫有什麼貢獻的話，請去洗手、戴口罩，閉上你愛亂講話的嘴，大家就很感謝你了。」

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