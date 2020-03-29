新冠肺炎是「社交病毒」！醫籲連假少出門：頻繁流動恐大規模引爆

▲醫師建議，清明連假最好少出門。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨(29)宣布新增16例確診案例，其中案268找不到明確感染源，還多次出入診所、醫院，使第一線醫事人員相當憂心。醫師謝宗學表示，新冠肺炎是「社交病毒」，只有拉遠距離才能避免被傳染，對於即將迎來的清明連假，他呼籲最好不要出門，待在家雖然苦悶，但和自己、親人喪失健康跟生命相比，風險仍比較小。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，世界各國祭出封城以遏止疫情擴散，台灣清明連假卻傳出各大著名景點訂房率回溫、甚至逼近滿載的新聞，的確相對幸福，但全球疫情仍持續升溫，一旦防疫破口出現，就相當危險，現在美國紐約州的慘況就是最好的借鏡。

請繼續往下閱讀...

謝宗學表示，自己看到許多台裔美國醫師陸續傳回來的訊息，實在無法入睡，因為被中國隱匿疫情的真實面貌，藉由資訊透明的美國，清楚展現在世人面前，「武漢肺炎對於人類生命的威脅，遠比想像中嚴重」。

▲新冠肺炎需要拉開人與人之間的距離，才能避免傳染。（圖／記者李毓康攝）

「武漢肺炎是『社交病毒』，只有拉開人與人之間的距離才能避免被傳染。」謝宗學認為，台灣並非完全沒有社區疫情，目前只是零星出現，沒有大規模疫情爆發，但隨著境外移入病例數暴增，可能在社區中埋下無數的地雷。平時大家防疫做得好不會引爆，遇到清明連假頻繁人員流動和集中特定景點的群聚活動，點燃地雷引信的機率大增。

目前，各大醫院已經為可能爆發的大規模社區疫情做準備，所有醫事人員都拉緊神經備戰。謝宗學表示，沒有人有絕對把握可以守住遇到疫情大爆發的醫療體系，「美國已經示範醫療崩潰的慘況，台灣有樂觀的理由嗎？」

雖然民眾現在都會戴上口罩，減少出門次數、取消出國旅行，但謝宗學還是呼籲民眾，連假能不出門就不要出門，真的要出門不要去人潮擁擠的景點，如果還是想戶外走動，可先上網看國際新聞，了解歐盟、美國的慘況，或許可以增加一點留在家裡的決心。他也希望大家能好好思考，不能出門走動的苦悶，跟自己、親人、朋友喪失健康、生命的風險，選擇哪個比較好。

