法霸氣訂購「10億片口罩」　部分歐盟成員國憂心...醫療物資斷貨！

▲法國成為全球第五個死亡人數破千的國家，近日向大陸訂購10億片口罩。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

現在全世界一罩難求，根據大陸官媒央視報導指出，法國宣布跟大陸下訂10億片口罩。未來，雙邊將透過56次來回航班，交付所有口罩。法國的霸氣舉動，讓一些歐盟成員國很擔心，未來口罩被大國訂購，可能面臨搶不到的困境。

央視指出，法國衛生部長維蘭28日證實，「已經向中國訂購了10億片口罩。」目前，法國每週可生產800萬片口罩，但卻需要消耗4000萬片。法中兩國之間將搭建起「空中橋樑」，通過56次來回完成交運工作，每週將會有4趟航班來執行口罩交運。

▲法國口罩及防疫用品短缺。（圖／路透）

為了解決法國口罩短缺問題，全球最大奢侈品集團LVM21日也發佈聲明，將從大陸訂購4000萬片口罩提供給法國衛生部門及39間法國公立醫院。訂單中大部分都是普通醫用一次性口罩，另外一些是醫用N95口罩。訂單價值為500萬歐元，換算大約是3800萬元人民幣，平均一片口罩3.8元人民幣。

不過，法國這次向大陸狂購10億片口罩，引發歐盟多個成員國的憂心，包括瑞士、瑞典和丹麥，這些疫情嚴重的國家，因為沒有生產醫療物資的設備，全靠國外供應，法國本身還有一些產能，卻成為大陸口罩訂單大戶，也讓其他國家不滿，未來要搶物資更困難。

▲湖北襄陽市捐贈2萬片口罩，預計28日啟運送往札格雷布市。（圖／翻攝 中新網）

大陸除了賣口罩，針對物資缺乏國家，也有部分捐贈一起抗疫。根據中新網報導，2017年10月湖北襄陽市與克羅埃西亞首都札格雷布市簽訂友好城市關係意向書，也是襄陽首次與歐洲國家首都締結友好關係。這次疫情關頭，襄陽市捐贈2萬片口罩，預計28日啟運送往札格雷布市，支援當地對抗疫情。

▲▼大陸各地口罩工廠全部24小時趕工海內外訂單。（圖／翻攝 中新網）

目前疫情最嚴重的義大利，除了有大陸醫療協助。日前，大陸企業和義大利政府達成協議，義大利向大陸進口800萬片口罩，不惜花費每片13元人民幣的高價。例外，比利時從大陸訂購的500萬片口罩，也順利交付，由當地軍方監管押送。

捷克擔心物資被攔截，特地派7架軍機到大陸購買口罩和15萬份快速檢測試劑。大陸也開闢空中通道，未來六周，捷克平均每週有3架飛機通過這條特殊航線，運送醫療物資。