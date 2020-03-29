　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「與其買保單，不如把錢存起來？」保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲購買保險的用意，在於若遇到意外事故，可以獲得提前準備好的保障。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「為什麼要買保險？」一直是年輕民眾持續關心的問題，保險買了不一定用得到，尤其在低薪的環境下，讓多數人認為與其花錢買保險，倒不如把錢存起來比較實際。錠嵂保險經紀人解釋，保險最簡單的比喻是，「當不幸出事，除了把理賠金用在自己身上，希望把這筆費用留給誰？」

錠嵂保經說明，「買保險」主要是為了轉移大風險，原因在於各種風險都與金錢有關，如果自己負擔不了，就可以選擇花一些費用，請保險公司協助承擔。例如，「壽險」的用處是「當被保險人身故後，把錢留給家人」，不讓家庭生活受到巨大的改變。

換句話說，保險除了彌補自己經濟與缺口以外，也可以考量到家人，並依據本身的需求，獲得完整的保障。舉例而言，單身者可以購買基本保障；若結婚有小孩，家庭責任加倍，就必須要考量如身故、重症、失能等重大風險，有家庭的民眾購買保險時，就要買比單身者高一點的保額。

錠嵂保經表示，如果民眾的經濟能力很好，可以解決「風險發生時必須支出的任何開銷」，就算不買保險也不會影響生活，那麼就可以把資產放在更有效率的「被動收入」上。一般情況而言，仍建議民眾至少具備基本的醫療險跟意外險，因為這2種保障比起其他風險發生的機率較高，可以「花小錢」轉移幾十萬元、甚至幾百萬元的風險。

「我沒買保險也過得很好，事實是你沒遇到。」錠嵂保經指出，面臨風險承擔結果的是自己，想買保險的民眾也是擔心自己無法負擔碰上風險後的高額費用，才會想花一點錢，幫自己購買幾十倍甚至更高的保障，「萬一碰上事故，拿到理賠金才恍然發現，好在事前已買了保險。」

▲一般購買保險的需求。（圖／記者楊絡懸製表）

▲一般購買保險的需求。（圖／記者楊絡懸製表）

ET快訊
Gogoro「騎乘中斷電」召回7車型！車主快拿行照檢查
前國防副部長王文燮車禍亡！新北環快撞護欄…車頭全爛氣囊爆開
劉真第一時間「不是找北榮」！傳「2原因」沒被台大收治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「與其買保單，不如把錢存起來？」保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

友邦保險2019年淨利年增1.5倍　「低息環境+肺炎衝擊」影響今年首季新業務銷售

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

王承渲《Oh Boy》C位爭輸申潔「只拿77票」　陳品瑄「她比我還要好」..兩人抱在一起哭

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

「與其買保單，不如把錢存起來？」保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

友邦保險2019年淨利年增1.5倍　「低息環境+肺炎衝擊」影響今年首季新業務銷售

中職／先發3搶2良性競爭　黃恩賜：不急一直疊進步大

麥拉倫5000萬超跑「沒玻璃頭髮不會吹亂」？超強空力設計神救援

公車10元+谷關泡湯99元　台中溫泉超優惠只到4月底

軟嫩大碗又便宜！台南土豆豬腳湯　還有邪惡腿庫飯、煎魚肚

經紀老闆迫害男團偶像被判刑了！韓娛圈「老問題」仍待改善

訂房率大回升！急診醫師憂「清明連假引爆地雷」…苦勸：沒事別出門

中職二軍／陳重廷雙轟3打點　統一9比7打敗味全

阿KEN「記得劉真的好」　曝女神私下模樣：她與辛龍互動讓人羨慕

前國防部副部長王文燮車禍驟逝　國民黨：沉痛哀悼

對抗新冠肺炎　巴薩捐3萬大陸製口罩協助抗疫

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

保險熱門新聞

保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

友邦保險2019年淨利年增1.5倍

第6家保險公司跟進！英國保誠人壽取消30日等待期

一張表懂車禍調解官要看的單據

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　只是行銷話術

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

向陳時中部長求助！移植骨髓救兒爸爸發信

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

郵局存款100萬內免利息所得稅

一張表看懂22家壽險申訴率排行

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

「壽險大魔王」IFRS 17延至2023年

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出350萬罰單

更多熱門

相關新聞

獨／名醫身故理賠2億　家族爭奪兒子告贏繼母

獨／名醫身故理賠2億　家族爭奪兒子告贏繼母

知名黃姓醫師向美國保險公司買人身保險並成立境外公司，將保險受益人列為該公司。保險公司在他去世後交付美金610萬元支票，遭該公司董事也是黃醫師再婚妻詹姓女子拿走，辯稱是遺產，屬大家共有。公司最大股東，也是黃醫師與前妻生下的兒子一狀告上法院。台中地院審結，判詹女敗訴應歸還，全案可上訴。

花蓮國殤大典縮小規模　降低群聚感染

花蓮國殤大典縮小規模　降低群聚感染

黃千芬展現女性特質打造品牌商機

黃千芬展現女性特質打造品牌商機

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務

壽險業2月賺497億元　淨值再逼近2兆續創歷史新高

壽險業2月賺497億元　淨值再逼近2兆續創歷史新高

關鍵字：

錠嵂保險經紀人錠嵂保經保障風險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

閃亮亮認分手1個月後「狠斷髮20cm」！

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

統神老婆「52kg露臉照」翻出！

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

推自己妹妹當C位！《青你2》練習生頂嘴導師被罵爆

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面