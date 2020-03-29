「與其買保單，不如把錢存起來？」保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

▲購買保險的用意，在於若遇到意外事故，可以獲得提前準備好的保障。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「為什麼要買保險？」一直是年輕民眾持續關心的問題，保險買了不一定用得到，尤其在低薪的環境下，讓多數人認為與其花錢買保險，倒不如把錢存起來比較實際。錠嵂保險經紀人解釋，保險最簡單的比喻是，「當不幸出事，除了把理賠金用在自己身上，希望把這筆費用留給誰？」

錠嵂保經說明，「買保險」主要是為了轉移大風險，原因在於各種風險都與金錢有關，如果自己負擔不了，就可以選擇花一些費用，請保險公司協助承擔。例如，「壽險」的用處是「當被保險人身故後，把錢留給家人」，不讓家庭生活受到巨大的改變。

換句話說，保險除了彌補自己經濟與缺口以外，也可以考量到家人，並依據本身的需求，獲得完整的保障。舉例而言，單身者可以購買基本保障；若結婚有小孩，家庭責任加倍，就必須要考量如身故、重症、失能等重大風險，有家庭的民眾購買保險時，就要買比單身者高一點的保額。

錠嵂保經表示，如果民眾的經濟能力很好，可以解決「風險發生時必須支出的任何開銷」，就算不買保險也不會影響生活，那麼就可以把資產放在更有效率的「被動收入」上。一般情況而言，仍建議民眾至少具備基本的醫療險跟意外險，因為這2種保障比起其他風險發生的機率較高，可以「花小錢」轉移幾十萬元、甚至幾百萬元的風險。

「我沒買保險也過得很好，事實是你沒遇到。」錠嵂保經指出，面臨風險承擔結果的是自己，想買保險的民眾也是擔心自己無法負擔碰上風險後的高額費用，才會想花一點錢，幫自己購買幾十倍甚至更高的保障，「萬一碰上事故，拿到理賠金才恍然發現，好在事前已買了保險。」

▲一般購買保險的需求。（圖／記者楊絡懸製表）