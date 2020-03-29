搞定3大條件「就不用買保單」！保險專家：在家準備百萬急用金　大聲趕跑業務員

▲民眾若提早預備好一大筆緊急應變金，就有條件可以不用購買保險。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

一般民眾購買保單，填補自身的保障，正是為了要轉移風險，以免造成經濟上的負擔，但到底什麼樣的人「才可以不用買保險」呢？錠嵂保險經紀人提供「3大條件」給民眾自行檢驗，如果生活條件符合，那麼就不一定要幫自己或家人規劃保險。

第一件事：親朋好友能否借錢

錠嵂保經指出，首先，民眾可以先打電話給親朋好友，詢問他們能否在自己生病或受傷須住院一段期間時，提供50萬元不等的費用，讓自己在進行昂貴療程或重大手術時，都能使用最好的設備與耗材，「如果身邊有2位朋友願意提供，那麼恭喜，可以不用買醫療險、重大傷病等保險。」

第二件事：準備充足百萬「緊急應變金」在家中

除了生病、受傷住院，生活上還可能會遇到更大的風險。錠嵂保經舉例，像燒燙傷，治療與復健的路程極漫長，所需的花費也龐大；或是失能，不僅失去工作收入，還可能把經濟重擔加到家人身上，影響整個家庭，「如果沒有事先準備一筆錢，可不是腰帶拉緊、吃土幾個月就能解決的事。」

錠嵂保經說明，若能在家中預先準備「緊急應變金」，如100萬元現金放在衣櫃裡、200萬元放在床底下、300萬元放在地下室金庫，那就不用擔心了，「還可以大聲趕跑那些『推銷燒燙傷或失能險保單』的保險業務員。」

第三件事：找到可靠親友託付雙親、配偶和小孩

最後，錠嵂保經表示，可以在親朋好友裡找到一位可信賴的人，承諾「當自己有天因意外或疾病辭世時，親友可幫忙照顧遺留下來的小孩和配偶；年邁雙親還在，也請對方一併幫忙。」若連此事都能辦到，就能不用買最基本的壽險和意外險。

錠嵂保經解釋，列舉這3個條件，一定有人可以完全搞定，不用依賴保險公司就能活得好好，但事實上是這類人的比例相對不多；一般民眾若無法達成上述條件，就先了解保險觀念是花少少費用、利用保單確保自己生活不被改變，也讓家人享有保障，才是最實際的方法。

此外，錠嵂保經提醒，就算是收入不多的「小資族」，只要先作好需求分析，利用工作的年終獎金，一年繳一次保費，就能減少負擔並建構完善保障，也能把錢用在更有意義的地方。

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