英情侶「造謠」領不到補償金　莊人祥曝「判定關鍵」：BBC下架新聞

▲中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫，卻由母親向外媒BBC抱怨檢疫所居住條件差，如在監獄一樣，引起社會譁然，中央流行疫情指揮中心昨（27）晚宣布，該情侶不實陳述，恐影響我國國際形象及防疫工作執行，故不予防疫補償金。但外界也質疑，若僅為表達感受如何判定為造謠？指揮中心發言人莊人祥今（28）日回應，BBC屬於知名媒體，如果不是謠言或說法太離譜也不會撤下新聞，至於說法屬於真實或者有不實之處，大家可自行研判。

BBC這篇報導一出引發國內關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日強調「我們絕對沒有虧待人」。指揮中心發言人莊人祥也說明，原本該情侶居住民宿表達願意讓他們住至檢疫期滿，但他們卻喊沒錢，才由地方衛生局安排到檢疫所居家檢疫。

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昨（27）日該情侶有發文澄清，BBC也將新聞下架，陳時中回應「我相信公道自在人心」，至於針對居家隔離、檢疫者發給的防疫補償金，指揮中心同日晚間發布新聞稿宣布，決定不予該兩名外籍旅客防疫補償金。

指揮中心說明，考量報導內容涉及不實陳述，除有損我國國際形象，且可能引起各界誤解，導致民眾不願配合隔離檢疫措施，對我國防疫工作執行有不利的影響，有違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法》之虞。

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）



但相關說法遭到法界人士質疑，台大法律系教授李茂生在facebook上po文指出，補償辦法規定只要接受隔離，且未違反規範，或通知書上所列防疫措施，就可向地方政府請領補償。而該補償金請領並未限制國籍，只需地方政府核可即可。

李茂生文中提到，他聽到英國人的抱怨、看到收容環境、理解到所需支付費用後，也很生氣，覺得這位女士真的不知好歹。但是法允許其申請，則中央也只能責成地方政府，在他們提出申請後，嚴格審查，務必找出違規事實，盡量不予與補助。然而影響台灣國際形象，但很難認定有違法，中央直接下令不給補助，是打臉自訂的法律，

陳時中28日於記者會中回應，不會有打臉問題。這對情侶的情況，幾近是謠言，可能影響對檢疫措施沒有信心，引發防疫漏洞，所以才會不予補償。