快訊／酒駕男拒檢撞警...警急開槍制止！後座女乘客中彈　送醫搶救亡

▲一名後座女乘客遭波及，送醫搶救不治。（圖／翻攝自臉書記憶八德）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警方28日凌晨在攔查一輛車子時，當時一名酒駕的男駕駛不但拒檢，還一路高速衝撞，而警方出動追捕，卻遭對方2度衝撞。對此，警方見狀趕忙朝輪胎開槍，未料後座的一名女乘客卻因此遭到流彈波及，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，至於詳細案情等仍有待進一步調查釐清。

這起事故發生在23日晚間11時40分，事發當時八德派出所員警正在執行巡邏勤務，於八德區介壽路二段看到一輛轎車行跡可疑，因此尾隨其後並以廣播器喝令其停車受檢，但該車卻加速逃逸，因此警方一路尾隨，並再以廣播器喝令其停車受檢。

不過，該車卻在行駛至桃園市八德區建國路段時，衝撞停於巷底的自小客車，並兩次倒車衝撞巡邏車後，員警立即下車喝令駕駛停車受檢，該車駕駛不予理會又再次倒車往員警之方向衝撞，員警即使用警槍朝該車射擊，該車仍不停逃逸，後於介壽路、廣福路口始遭本分局四維派出所支援巡邏網攔停。

警方調查後發現，經查該車為吳男所駕駛，酒測值為0.49MG/L，於調查後將吳男依照公共危險、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另外造成後座1名女性乘客中彈一事，該名女乘客經緊急搶救後，仍是於28日上午7時左右宣告不治，，而員警用槍時機正在調查釐清中，八德分局也表示會全力協助家屬處理善後！

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