機組員也要隔離！返國後3到5天嚴禁外出　未被派飛「需居家檢疫14天」

▲航空人員面臨極大感染風險。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，航空人員面臨極大感染風險。交通部民航局表示，貨機機組員返台後3天內、客機機組員返台後5天內需落實居家檢疫規定，不得派飛與外出。若非執行公務或生活必要所需活動，14天檢疫期滿前也不可外出。

民航局訂定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，作為航空公司機組員防疫措施的指引。在參照居家檢疫原則下，允許航空公司在組員返台後14天內派飛組員，但組員值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。

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▲機組員返國後若沒有公務，需居家檢疫14天。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，機組員不管在國外或返國後有無違反相關規定，均將通報疾管署，並將組員列入社區居家檢疫14天管制。組員在此期間若身體不適，應立即通報所屬航空公司，由公司安排就醫。

民航局表示，貨機組員返台後前3天、客機組員返台後前5天，均應留在居所不得派飛與外出，航空公司應主動進行關懷。14天期滿前，組員非為執行航空公司所指派公務或為執行生活必要所需活動不得外出，航空公司應要求組員外出時需全程佩戴口罩、不得搭乘大眾運輸交通工具，且不得進入人潮擁擠處所。