湖北江西省界爆衝突！雙方警察激烈扭打...民眾「掀翻警車」鼓掌歡呼

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情緩和，湖北各地陸續解封，不過近日卻發生臨近的江西省，不讓湖北人員進入九江市，兩邊員警因而爆發激烈衝突，現場一片混亂，警車更是被直接推翻！目前，黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科均對上述事件予以證實，稱有關部門已經介入，將發布通告。

▲ 湖北省警方和江西警察爆發衝突。（圖／翻攝自微博）

「湖北江西員警省界起衝突」的影片在網上瘋傳，畫面顯示，江西九江市長江一橋處，湖北黃岡市黃梅縣與江西九江兩地員警發生爭執，有一方人馬被推倒在地上；大批湖北市民聚在橋上抗議，多輛警車被推翻後，現場響起歡呼和鼓掌聲。

▼警車被推翻。（圖／翻攝自微博）

影片拍攝者稱，事發原因是九江交警不讓湖北車輛人員通行。湖北黃梅縣小池鎮一間店鋪工作人員稱，由於黃梅縣沒有火車站，當地人想要復工，就必須到江西的九江市坐火車，但他們被攔在了橋上。該店員微信朋友圈內發布的影片顯示，小池鎮交警被九江警方毆打。

▲黃梅縣委書記馬豔舟到九江一橋疏導群眾。（圖／翻攝自微博）

不過，網傳的一張「3.27情況通報告」顯示，九江警方稱遭到小池鎮警方毆打，並強調「自始至終都未動手予以還擊」，最終有1名民警和4名輔警被打傷入院治療。

▲現場情況。（圖／翻攝自微博）

《新京報》指出，黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科均證實，對於兩地警務人員發生「衝突」一事，有關部門已經介入，詳細情況正在瞭解中，將發佈通告。

《人民日報》也對此事發表評論，稱不管是何原因，衝突總讓人遺憾，不應該發生，更不能因此而使兩地群眾產生隔膜；「湖北加油」不能只是在嘴上說說，「在湖北人民返崗時，同樣應展現出和睦信誠的融洽關係，原因很簡單，湖北人民是我們的同胞！」

消息傳出後，引發微博大批網友熱議，「作為湖北人真特麼憋屈」、「怎麼可以用衝突，明明是九江警方圍攻黃梅交警」、「罕見，警務人員大型群毆」。不過也有人呼籲，「大家可以理智點嗎，調查結果沒出，輿論就一邊倒攻擊」、「咱們都是中國人，堅決反對地域黑！」。