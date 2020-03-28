「阻撓台灣民眾返鄉」　湖北台辦：純屬惡意造謠、盼武漢就地返台

▲除了武漢尚未解封，滯留湖北的台灣人只要申請健康檢疫證明，都可自由離開湖北。（圖／台商李小姐提供）

記者任以芳／綜合報導

滯留湖北第三批台灣民眾，29日、30日有部分人員將前往上海搭乘華航「類包機」返台，目前傳出大陸方面可能會有變化。對此，新華社晚間報導指出，「台灣媒體稱滯留湖北的民眾，前往外地受到湖北有關方面阻撓，純屬惡意造謠。」

新華社報導強調，滯留湖北台灣民眾的願望，希望就近便利原則。湖北台辦也表示，「我們認為，參照此前順利實施的運送方式，從武漢集中運送台灣民眾返鄉是最為便捷、安全的方式。希望民進黨政府不要阻擋。」





▲滯留湖北台灣人14天隔離後，可向村或社區申請健康監測證明出行。（圖／台商 李小姐提供）

湖北台辦指出，民進黨政府直到現在，還是把湖北全部台灣民眾列為「注記管制名單」，禁止任何航空公司載運，封堵滯留湖北台灣民眾返鄉之路，造成有家難回的根本障礙。

目前兩岸有4條直航航線運營，湖北台辦表示，除了武漢市以外，湖北各地市、州已解除交通管控，台灣民眾可以「自行選擇返鄉途徑」。不過，湖北省境內港澳台民眾及境外人士，因為沒有當地的健康碼，可以憑村或社區開具的健康監測證明出行。

▲中央流行疫情指揮中心表示，上海類包機準備好，隨時隨機應變。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

目前台灣方面已經安排好第三批滯留湖北台人「註記包機」，將於3月29日、30日從上海起飛，現在傳出湖北台辦希望由華航、東航各執飛2架臨時航班，將所有滯湖北台人，本週內全部從武漢送回台灣。對此，中央流行疫情指揮中心也表示，所有工作準備就緒，隨時做應變。