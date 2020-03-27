Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款動眼看：每個細節都暗藏小巧思

▲Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子在2月時發表了Galaxy S20系列與Galaxy Z Flip等新機，當時三星也同步發表了Galaxy Z Flip與美國時裝設計師Thom Browne聯名款手機；這款聯名摺疊手機在台灣並未發售，《ETtoday新聞雲》記者與一名「超級星粉」商借這款手機進行拍攝。

這名超級星粉表示，當時在發表會時看到這支手機就決定一定要入手，因此當得知台灣不會販售時，就尋求了各種管道購買這支摺疊手機；最後是託人在香港購得這支手機；Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款在香港的售價為20,998港幣（約台幣81,625元），經過代購最終入手價為台幣101,500元。對於三星手機的狂熱程度可見一斑。

值得注意的是，如果要購買Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款，那麼就得一次入手「一整組」；在盒裝當中，除了手機之外，還包含了聯名款的Galaxy Buds+藍牙耳機與Galaxy Watch Active2智慧錶。

▼要購買Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款一次就要入手一整組，所以盒裝也相當大。（圖／記者邱倢芯攝）

一打開盒裝，映入眼簾的就是三星電子與Thom Browne的感謝函；將紙移開後，就會看見三個小盒子，分別是Galaxy Z Flip（紅盒）、Galaxy Buds+（白盒），以及Galaxy Watch Active2（黑盒）。大盒子的下方有一個小夾層可以拉開，裡面裝的是Galaxy Z Flip手機荔枝紋皮革護殼，以及Galaxy Watch Active2黑色替換錶帶。

▲▼一打開盒裝，映入眼簾的就是三星電子與Thom Browne的感謝函（上圖）；將紙移開後，就會看見三個小盒子（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

手機本體的背蓋本身就有印上Thom Browne經典的布洛克花紋，質感採霧面處理；而荔枝紋皮革護殼上一樣是印有布洛克花紋，裝上皮革護殼質感直接升級。

▲▼無論是摺疊機本身，或者是皮革護殼，都有印上經典的布洛克花紋。（圖／記者邱倢芯攝）



開啟手機電源後，開機畫面則是採Thom Browne另一個經典—招牌式百葉窗花紋，百葉窗開到後面則會跳出「THOM BROWNE」的字樣。

▲▼Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款開機畫面為經典的百葉窗花紋。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了開機畫面外，主頁與Icon的設計也充滿了小巧思；主頁上一樣會有「THOM BROWNE」的字樣。而Icon的設計又是另一經典，這名超級星粉表示，如果你在Thom Browne下訂一套訂製西裝，送來的西裝上會縫上一個專屬於你的小小名牌，而這款手機中Icon設計就是仿照Thom Browne訂製西裝名牌的縫製方式。

▲▼Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款主頁上寫上了「THOM BROWNE」的字樣（上圖）；Icon則是走西裝名牌縫製的設計方式（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了手機外，盒裝裡面還有印有布洛克花紋的Galaxy Buds+與Galaxy Watch Active2。

在Galaxy Buds+的充電殼與耳機本體上都印有經典的布洛克花紋，不過耳機充電線本身是黑色的。

▼Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款的Galaxy Buds+。（圖／記者邱倢芯攝）

而Galaxy Watch Active2的布洛克花紋則是藏在皮革錶帶的內側，這對於Thom Browne的收藏者來說相當吸引人。另外，聯名款的Galaxy Watch Active2的下方錶帶也印有經典的白色條紋。

▲▼聯名款的Galaxy Watch Active2皮革錶帶，內外側都有小巧思。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，Galaxy Z Flip x Thom Browne聯名款相當適合尋求質感與獨特性的人入手，雖然Galaxy Z Flip普通版在台灣採取限量販售的方式，「撞機」的機率並不會太高；不過對於渴望手上配件獨特性高的人來說，入手這款聯名摺疊機，絕對是一個不錯的選擇。