日本副首相批「WHO應改稱CHO」、讚台灣防疫　外交部回應了

▲安倍晉三、麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，有人在網路請願平台發起連署，要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞辭職。日本副首相麻生太郎26日表示，有人說WHO應改稱為CHO，而台灣在這次疫情中可說是處理最好的國家。對此，外交部表示，感謝麻生友我發言，並由中感謝日方長期支持台灣參與國際組織。

麻生26日在參議院財政金融委員會，被在野黨參議員質詢有關譚德塞處理新冠肺炎疫情的問題。當時，麻生答詢說，所以有很多人說，應該把WHO（世界衛生組織）改稱為CHO（中國衛生組織），麻生指出，譚德塞若一開始就說疫情很嚴重，世界各國就能更早做好應對措施，網路上要求譚德塞辭職的人有30萬人或50萬人；而台灣在這次疫情中可說是處理最好的國家，「我說台灣是個國家，共產黨又要爆氣，叫我下台」。

對於麻生的發聲，外交部27日發布聲明表示，麻生在日本國會應詢時表示支持台灣參與「世界衛生組織」，並稱讚我國的防疫工作成果名列前矛，外交部誠摯歡迎麻生副首相的友我發言，由衷感謝日方長期支持台灣參與國際組織，我方期盼台日持續深化雙方在醫衛及防疫等全方位的友好實質夥伴關係，共同攜手為防堵全球武漢肺炎蔓延貢獻心力。