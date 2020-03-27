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連2架現蹤！美偵察機飛越「台灣西南空域」　專家：戰略訊息清楚

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▲美國空軍RC-135偵察機，今日飛越台灣西南空域，在南海海域上方逡巡。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）

軍武中心／綜合報導

新冠肺炎全球延燒，但共軍仍不時以機艦擾台，美軍近日除EP-3E電偵機和B-52H轟炸機分別現蹤台灣西南海域及東海，今（27）日又有RC-135U偵察機及EP-3E電偵機現蹤南海。戰略學者表示，近日美軍戰術巡邏及偵蒐動作頻頻，戰略訊息極為清楚。

據《中央社》報導，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情全球延燒，但大陸仍不時派遣共軍機、艦執行遠海長訓擾台，除了3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）外，2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度逾越台灣海峽中線。

而美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機在2月12日同時現蹤台灣西部及東部；另外，美軍一架P-3C反潛機當月也出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦2月16日則航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中共意味濃厚。

▲▼ RC-135V/W,RC-135,偵察機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美國RC-135偵察機，是美空軍現役部隊裝備的一種戰略偵察機，性能比EP-3還優越。（圖／翻攝自美國空軍官網）

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）官方粉絲團昨天凌晨主動貼文表示，麥康貝爾號（USS McCampbell，DDG-85）驅逐艦25日航經台灣海峽，並公布演訓畫面；一架隸屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機，25日在台灣西南海域及南海附近飛行。

專門追蹤飛機動向的推特帳號「飛機守望（Aircraft Spots）」顯示，一架EP-3E電偵機昨天上午再度在台灣南部海域及南海附近飛行。昨天也有2架B-52H轟炸機自關島的空軍基地出發，執行戰術巡邏，抵近東海防空識別區，非常接近台灣，並由KC-135「同溫層加油機」進行空中加油。

此外，Aircraft Spots顯示，今天另各有一架EP-3E電偵機（呼號AK473）及RC-135U偵察機穿越巴士海峽，抵近南海，執行電子偵蒐任務。

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▲美國海軍EP-3E偵察機，今（27日）同樣飛越台灣西南空域。（圖擷自Aircraft Spots推特）

戰略學者蘇紫雲分析，B-52H由台灣東北方空域抵近中國東海防空識別區，一方面是以實際行動反制中國單方面設定東海防空識別區，凸顯北京的作為並無國際法效力，同時B-52H雙機編組並藉KC-135執行空中加油任務，則是美軍標準的長程打擊編組。

他指出，B-52H可搭載約16枚的戰斧或反艦巡弋飛彈，對陸地目標進行制壓，其火力強大被稱為「飛彈卡車」，可隨時由同溫層向敵軍傳達「熱情的火力問候」，因此美軍對共軍展現的戰略訊息極為清楚。

另一方面，RC-135和EP-3系列電子偵察機，可說是「已讀不回」的高手，專門截收各類軍事通訊、雷達、載具電磁輻射等電子頻譜，乃至紅外頻譜的指管通電訊號，也包含部分民用廣播、電視轉播塔的訊號，以輔助戰時定位或偵測，主要目的為建立情報分析與電子參數資料庫。

▲▼美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

▲EP-3E偵察機是美國海軍唯一的一種陸基信號情報偵察機，由美國洛特希德飛機公司製造。它是一種渦輪螺旋槳飛機，配備有4個T56-A-14引擎，體積較大，因而隱蔽性也較差。（圖／路透社）

由於美中軍事動作頻仍，區域態勢似有升高趨勢，有媒體報導，國防部日前不但實施全島聯合防空的「聯翔操演」，陸軍近日也執行「戰備訓練實兵操演」，並連日實施各作戰區的備戰演練，國軍在戰備上似乎與美軍同樣升高態勢。

對此，國防部發言人史順文少將指出，三軍聯合防空操演、戰備訓練月的訓練科目等，都是年度訓練計畫之一，去年底前即已完成規劃，與區域情勢無關。至於台海周邊海、空域狀況，國軍都有掌握，籲請民眾放心。（編輯：張良知）

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