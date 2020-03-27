前往英國工作...50多歲夫婦「回台在機場被攔截」確診！

▲今日新增的案264、267為一對夫妻3月8日至25日前往英國洽公，回台後確診。（圖／記者陳弘修攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（27）日公佈最新疫情，單日新增15例確診，都是境外移入。其中案264、267為一對夫妻3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，出現喉嚨癢、咳嗽、輕微流鼻水等等症狀，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。案254去(2019)年8月至美國就學，並於今(2020)年3月5日至19日探訪同在美國就學的友人(案218，3月17日發病)，案254於3月20日發病，3月24日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

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指揮中心進一步表示，案257、258在英國就讀同校同系，案257於3月12日發病，3月24日入境時由機場採檢通報；案258於3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日發病後由衛生單位安排就醫採檢，兩人均於今日確診。

指揮中心指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲新增15例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）