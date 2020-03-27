妻待產住院　桃園狼父竟逼8歲女兒口交並撫摸私處

▲桃園市某男子於2015年趁妻子生產住院時，竟對8歲女兒伸出狼爪，三度乘機性交與猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子於2015年間，趁妻子懷孕住院準備生產時，竟逼迫8歲女兒為其口交，還在車內趁機撫摸女兒私處，總計3次性侵得逞，事隔多年女兒長大才向媽媽透露爸爸惡行；男子在偵訊時坦承犯行，桃檢以男子利用女童年幼對性事好奇趁機猥褻與性交得逞，27日偵結依對未滿14歲男女性交、猥褻等3個罪嫌將男子提起公訴。

檢警調查，桃園市男子遭指控於2015年8月間，因妻子懷孕即將生產，住進醫院待產之際，家中僅剩男子與8歲女兒，男子因性慾難解，竟要求女兒撫摸其生殖器，勃起後要女兒為其口交直至射精為止，以此對女兒性交共2次得逞；同年8月間，男子依然趁妻子住院生產之際，在不詳地點開車載女兒外出，在車上伸手隔著褲子，對坐在副駕駛座的女兒撫摸私處，前後共計3次對女兒趁機性交與猥褻得逞。

事隔5年，女兒長大告知媽媽，爸爸曾對她做出3次猥褻，妻子一怒報警對先生提告；男子在檢警訊問時坦承犯行，桃檢以男子坦承內容與女兒、妻子指述過程均相符，偵結依對未滿14歲之男女性交罪、猥褻等罪嫌將男子提起公訴，男子恐將面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

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