下課回家被盯上！高一女隔天慘變「蜷曲焦屍」命喪樹林…警循線揭超黑暗一夜

▲女高中生慘遭尾隨殺害。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

20年前，河北省衡水市一位年近17歲的女高中生被發現慘死一個小樹林內，遺體還遭到焚燒，經過屍檢更發現生前曾被性侵。此案在當地引起軒然大波，因為當時的刑偵技術，一直未能告破。不過，當地警方20年來都沒放棄，日前終於有重大突破，抓到了可惡的真兇。

據《中新網》報導，2000年10月8日10時許，衡水市安平縣南胡林村北小樹林內發現一具被焚燒的女屍。經現場勘查和調查走訪，當地警方確認，死者為安平中學一名年僅17歲的高一學生，是10月7日晚被害。

受限於當時客觀條件，20年來調查一直未有突破性進展。據衡水市警方表示，今年以來，該市公安對該案重啟調查，進一步獲取了有效線索，結合最新刑偵技術，歷經數月，終於鎖定安平縣程油子鄉的王姓男子（54歲，曾有三次搶劫、性侵、盜竊犯罪前科）具有重大作案嫌疑；3月25日中午，警方抓捕了王男。

審訊期間，王男剛開始死不認罪，後來面對證據終於如實交代。他表示，2000年10月7日夜晚在路邊遇到受害人，萌生歹意，就一路尾隨，最後將女孩殺害後焚屍。

目前，王男已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

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