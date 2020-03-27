湖北省台辦：滯留台人盼從武漢搭機返鄉　希望本週內全數送返

▲第二批武漢包機返台現場照片。（圖／翻攝衛生福利部臉書，下同）

文／中央社記者林克倫北京26日電

湖北省台辦26日表示 ，滯留在湖北的台灣民眾「希望就近從武漢直接返回台灣」；目前已透過兩岸民航聯繫管道提出，由東航與華航各執飛2架次臨時航班，於本週內全數運送返鄉。

海峽交流基金會26日上午表示，根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日指示，讓滯留湖北當地的台灣人，採取搭乘定時定點航班的「類包機」、從上海浦東機場返台，3月29日、30日各一架次。

新華社引述湖北省台灣事務辦公室表示，大陸方面已透過兩岸民航聯繫管道提出，為便利台灣民眾返鄉，由東方航空、或東航與中華航空再次執飛臨時航班，運送滯留湖北的台灣民眾返鄉。

報導稱，湖北省和武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部近日已就當地對外交通和人員流動逐步恢復正常發出通知。根據相關規定，滯留湖北各地台灣民眾可提出離開湖北申請，經核酸檢測及醫學檢查合格獲得健康證明後，即可自行離開當地。

湖北省台辦負責人表示，先前由東航和華航共同執 飛運送返台的361名台灣民眾，在結束集中隔離14天後 ，已於25日全部回家。目前仍滯留在湖北的台灣民眾， 「希望就近從武漢直接返回台灣」。

報導稱，日前統計，申請搭乘臨時航班的台灣民眾 有800多人。若實現東航運送，或東航、華航各執飛2個 航班運送，本週內即可將滯留湖北台灣民眾全部運送返鄉，滿足他們早日回家的需要。（編輯：邱國強）