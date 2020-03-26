虐死4歲女童鐵棍打到腿骨外露　惡男逃死無期徒刑定讞

▲鐵棍虐死4歲女童的莊嘉億，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子莊嘉億，受入監服刑的邱姓女友請託，照顧女友4歲大的女兒，但莊男竟多次持鐵棍痛毆女童，女童腿骨外露3星期，最後活活被虐死。一審將莊男重判死刑，但二審改判他無期徒刑，案經上訴第三審，最高法院審理後，26日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年11月，從事援交工作的邱女（33歲），在案發前一個月因毒品案入監服刑，將4歲女兒託付給無業的莊男（27歲）與莊母（56歲）照顧。但莊男多方凌虐女童，多次持鐵棍毆打女童屁股，還以拳頭打腿、持毛巾甩臉，女童因長期凌虐，不僅營養不良，還被打到骨頭穿刺，右大腿骨穿刺皮膚、暴露在外長達3週。

社工單位早就注意到女童在高風險家庭中，積極與莊家人接觸。但莊母擔心案情曝光，也擔心遭通緝的兒子被逮回，因此放任女童傷勢惡化，在社工訪視時放鳥、裝不在家，女童因而延誤就醫，在2017年11月22日因敗血性休克死亡。莊男母子二人搭計程車將女童送醫，趁隙落跑，醫護人員救治時，才發現這起駭人聽聞的虐童案件，檢警循線逮捕2人，並依殺害兒童罪對2人提起公訴。一審重判莊男死刑、莊母無期徒刑。

二審於去年9月宣判，高院認定莊男對女童有殺害的不確定故意，並且在行為上屬於具有義務但卻不做應為行為的「不作為犯」，仍成立「成年人殺害兒童罪」；不過經台大醫院鑑定後，認為莊男再犯率不高，且有矯正教化可能，因此二審改判無期徒刑。至於莊母部分，高院改以「成年人有義務遺棄兒童致死罪」，判刑9年。

二審時兒童權益促進協會理事長王薇君出席聽判，她紅著眼眶表示，協助處理兒童屍體8年來，本件是她看過最慘的一件，女童傷痕累累。她還說，女童腿部的傷口潰爛，散發的味道非常重，甚至比過世一星期的遺體還重，可見傷口潰爛的嚴重程度。案經上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。

