單身台男30歲後下班在幹嘛？ 他嘆「只能狂噴隊友」...網淚推：以為在看自介

▲一名單身男子淚訴自己每天的生活。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

當今社會不婚不生的比例越來越高，單身的人也可以活得很精彩！有一名網友在PTT上表示，現在女權意識高漲，單身台男自然就多，自己雖然才20幾，但過幾年也將邁入30大關，好奇詢問「單身台男30歲以後下班都在幹嘛呀？」貼文一出立刻吸引眾多網友回應，淚訴自己每天的生活。

就有一名網友心酸回應，自己快40了，每天晚上8點多回家，第一件事情就是思考要吃什麼，偶爾想吃火鍋，但看到三五成群或成雙成對，只好默默裝作路過，然後改去吃隔壁的滷肉飯，有時候買個滷味或鹽酥雞當作宵夜，就會故意點一堆，還要特別跟店員拿兩雙筷子，到家就是打開d槽邊看邊吃，或是一邊等待lol開戰，一邊打遊戲一邊吃，在遊戲中會狂噴隊友或嗆爆對手，因為這是他一整天除工作之外和其他人的對話。

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該名網友繼續說道，打完遊戲之後，約莫12點左右再隨意看一下八卦廢文，噓個幾句，以免和社會脫節，這樣就差不多凌晨一點了，然後睡前在反思一下人生到底所謂何事，想著想著流個幾滴淚就睡著了。

其他感同身受的網友紛紛淚推，「這不是我嗎」、「跟我蠻像的」、「你怎麼知道我的生活QQ」、「咦我什麼時候發文了」、「你是不是偷窺我」、「嗆我嗆夠沒」、「肥宅悲歌嗚嗚」、「我以為在看我的自介QQ」、「你怎麼知道我一天的行程，跟蹤狂嗎」。