8月大嬰兒噎到昏迷　亞裔父母求助員警「哈姆立克法」急救

▲員警搶救被噎到的嬰兒。（圖／翻攝自Facebook／Western Australia Police Force）

實習記者施怡妏／綜合報導

西澳一對亞裔夫婦在去年平安夜的晚上抱著8個月大的嬰兒衝進珀斯警局（Perth Police Station），由於嬰兒噎到昏迷，兩夫妻嚇得不知該如何是好，只好抱著嬰兒跑到警局求助。經過員警的搶救之後，嬰兒把噎住的食物吐出來，順利獲救。

根據CNN報導，西澳珀斯（Perth）的夫妻倆抱著小孩衝進警局，嘴裡喊著，「請問有人在嗎？我的小孩噎到了，救救我的小孩。」警長傑森（Jason Lee）見狀後，立刻抱起嬰兒做「哈姆立克法」。不久後，嬰兒將噎住的食物吐出來，成功獲救，也恢復了呼吸。

員警表示，我們的人員都有接受過專業的急救培訓，也擁有許多年的救護經驗，看到狀況發生，就會馬上採取急救行動。父母看到小孩獲救後，開心的落下淚水，並對員警表達感謝；員警也教導父母，萬一再次發生類似的情況，可以如何搶救。

兩歲以上的小童、成人皆可使用「哈姆立克急救法」。站在小童的背後，兩手手臂穿過小童的腋下，然後一手握拳，將拳頭的拇指內對準小童的肚臍與心窩中心，兩手手臂環抱，快速向上重擊壓迫小童的腹部，並重複到異物排出為止。若是二歲以下寶寶噎到或嗆奶時，要用「擊背法」，二歲以下的寶寶還很嬌弱，傳統的「哈姆立克法」容易傷到內臟。

▼「哈姆立克法」使用時機（圖／健談授權提供）