留學生怒揭「隔離酒店」超級髒！馬桶有蟲屍...床單竟沾血污、體毛

記者蔡儀潔／綜合報導

在「嚴防輸入」的防疫戰略下，多地要求入境後集中隔離14日。不過，一名多倫多留學生就抱怨，他山西太原千峰快捷酒店隔離，但房間衛生品質太差，不僅洗手間骯髒，馬桶有昆蟲屍體，而且床上還有血污和體毛！對此，當地官方表示，特殊時期「先克服一下」。

▲燒水壺損壞。（圖／封面視頻）

據《封面新聞》報導，該名留學生24日回國後，入住隔離點太原千峰快捷酒店，然而多名隔離者表示，他們所住房間存在插座損壞、熱水不足、燒水壺生銹，且洗手間骯髒，馬桶有昆蟲屍體，就連床單破損，沾有血污和體毛，床單也很明顯沒有換過。

▼ 馬桶有蟲屍。（圖／封面視頻）

對此，太原千峰快捷酒店稱，現在不能進去打掃衛生，建議客人們用噴頭沖一下地板。但被隔離的留學生認為，雖然不能進入其房間，但在隔離者入住之前，酒店也沒有打掃衛生，「這可能就是為什麼有礦泉水女孩。」

太原萬柏林區衛健委工作人員則指，他們正在很多酒店中選擇合適的隔離點，以方便大家，所以在沒有選好的前提下，希望大家先「艱難一下」，一起度過比較艱苦的時間，先克服一下困難。

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▼床單有血污和體毛。（圖／封面視頻）