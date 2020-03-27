英情侶嫌台灣隔離如監獄　黃智賢4點反嗆零水準：沒錢付直接驅逐

▲娜塔莉與男友入住的花蓮隔離所房間設備齊全。（圖／花蓮縣政府提供）

記者黃翊婷／綜合報導

英國籍女子韋佛（Jill Weaver）向英媒《BBC》投訴，聲稱女兒在台灣接受隔離彷彿遭到監禁，掀起台灣民眾強烈不滿。就連經常抨擊衛福部長陳時中的名嘴黃智賢，也在個人臉書提出4點反譙，「BBC的一則報導，暴露了我一再說的，高等西方媒體的沒有水準，和垃圾等級的偏見。更不要說，有沒有做基本的事實查證了。」

整起事件要從韋佛的投訴開始說起，她聲稱，女兒娜塔莉（Natalie Dawson）和澳洲籍男友皮克斯利（Rohan Pixley）14日入境台灣，受到境外確診病例數增加的影響，必須接受隔離，沒想到吃住都很糟糕，簡直就在監獄，還沒有熱水可以使用。這篇報導一PO出，立即掀起台灣民眾反彈，認為這對情侶根本是在浪費台灣防疫團隊的苦心，紛紛在該報導下方留言抗議。

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黃智賢26日也在個人臉書列出4點反擊英媒，第一句話就痛譙高等西方媒體沒水準、垃圾等級的偏見，明明是這對情侶沒有錢支付酒店住宿，才會被安排前往較偏遠的隔離宿舍，不僅一人一間房，一天三餐還有專人配送，吃住一天費用新台幣250元，相當於美金8.5元，卻被嫌棄東西難吃、情侶無法同住，「大概是要台灣招待他們海吃海喝。」

黃智賢氣憤直指，這對情侶在台灣不想遵守台灣規矩，依照《BBC》刊登的報導內容來看，或許他們不知道檢疫14天內不能接觸他人，也不能離開住處，「外國人來台灣，你本來就要自己管吃管住吧！憑什麼賴給台灣？台灣人欠他們了嗎？該供養洋大人？不高興，為什麼不立刻回英國去？還留在台灣幹嘛？對這對英國情侶，台灣應該加收住宿費，付不出來？直接驅逐出境。」

▲《BBC》這篇報導引起台灣人強烈不滿。（圖／翻攝自BBC）

而面對台灣人的怒氣，英國在台辦事處透過臉書粉專回應，「英國在台辦事處正持續給予該位在台居家檢疫的英國女子相關協助。本辦事處人員與台灣相關政府單位已針對包括該女子可取得符合個人必要的飲食需求等數項考量加以解決。台灣相關政府單位也提供該女子電話設備以方便聯絡其家人與朋友。本辦事處人員也支持該女子在其完成居家檢疫後之返家計畫。」

外交部也表示，這對情侶的隔離地點確實偏僻，但房間空間大、有網路、熱水、可洗衣物，並非如娜塔莉所指控的那樣，且後續還有5人入住，期間均無抱怨。事後《BBC》在報導中加入台灣外交部的說法，同時刪除臉書貼文，但標題依舊沒有更改，4小時後才連網站文章也一併刪除。

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