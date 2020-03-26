假釋沒通過…一查報告發現「好的都沒寫上去」　受刑人怒告假釋審查會勝訴

▲高雄監獄一名受刑人申請假釋，被假審會否決提行政訴訟，北高行認為，假釋報告中有很多利於受刑人的事蹟登載不實、甚至沒記載，裁定假審會應另做適當處分。（示意圖，非新聞當事人／Pixabay圖庫）

記者羅志華／台北報導

高雄監獄於2017年12月，替一名受刑人提報假釋，不料假釋審查委員會認為，該受刑人嚴重危害社會治安及被害人安全，造成被害人身心受有難以磨滅的創傷，有繼續教誨的必要，未通過他的假釋申請；該受刑人不服提行政訴訟，台北高等行政法院3月26日判他勝訴，假審會應另做適當處分。

北高行表示，台南市政府警察局第一分局回覆的意見調查表中，並沒有高雄監獄在2017年12月1日假釋報告表「警察機關父查資料及意見」攔所記載的「鄰里觀感不佳」、「有再犯之虞」等內容，顯然高雄監獄並沒有把警察機關複查的內容，如實登記在2017年12月1日的假釋報告表上。

且該受刑人於2012年至2017年間，每年至少與父母見面6次，與家人互動頻繁，但假釋報告表內卻記載「父母每年接見1次」，而在「家庭及鄰里之觀感」欄中，又記載「家庭：和家人關係冷漠，偶有衝突」等內容，兩項紀載皆與事實不符。

而該受刑人在高雄監獄內，完成丙級喪禮服務班訓練取得證照，足以展示他出獄後，能有一技之長在社會謀生，對假釋申請來說是有利的事蹟，卻未被紀載於假釋報告表內，讓審查會漏掉審議假釋的重要資訊；北高行認為，高雄監獄2017年12月1日給假審會的報告裡，有事實錯誤及資訊不完整的情形，假審會卻根據這份報告，不通過受刑人的假釋，應屬違法，裁定假審會應另做適當處分。



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