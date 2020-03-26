N號房翻版！群組「清蒸趙Ｏ穎」曝光　少女地牢悲鳴：等死

▲繼「N號房」之後，大陸的黑暗群組「清蒸趙麗穎」也被網友搜出。（圖／翻攝網易新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓「N號房事件」震驚全球，除了受害者高達74人之外，付費加入的26萬人次更是讓人看到黑暗的深淵。然而，這樣的事件不單單只在韓國發生，大陸某網路群組「清蒸趙麗穎」近日遭到起底，內部網友大肆討論吃人肉等禁忌話題，讓人看得頭皮發麻。

N號房事件的「博士」趙主彬（조주빈）透過通訊軟體Telegram詐騙年輕女孩，一步一步將對方調教成「性奴」供會員觀賞及玩樂，以此滿足變態的性癖及賺錢。

事件爆發後，大陸網友起底類似的討論群組「清蒸趙麗穎」，發現內部竟分為「趙麗穎的腳」、「趙麗穎的腿」、「驚心食人族」及「紅燒趙麗穎」等，貼文內容以身邊的女子配合拍照，供同好取樂。

▲▼群組「清蒸趙麗穎」主要討論吃人的訊息。（圖／翻攝網易新聞）



其中，有女網友會PO文，表示「不被當人的虐待侮辱，困禁在地牢，全身鎖鏈的鎖在籠子裡等死…想想都濕」，不少網友立刻私訊邀約，底下的留言更是愈來愈誇張。

更有網友PO出學校中的校花，表示自己想透過甚麼方式食用對方肉體，文末也附上女子的照片，「我最想吃她的大腿，乾淨白嫩，吃完後口齒留香」；另外，也有網友討論如何尾隨看中的目標，下手攻擊後食用。

▲▼不少網友貼出身邊女子的照片。（圖／翻攝網易新聞）



也有網友偷拍正在睡覺的親妹妹，標題打上「日常調戲妹妹，剁哪根好呢？」除了附上睡覺的照片之外，還拍出腳趾的照片，令人看了膽顫心驚。

群組隨著N號房事件被起底，不少網友立刻檢舉，目前已搜尋不到相關的討論，有人認為這只是一群網友的幻想文，但也有人認為這些「吃人癖」會在其他地方重新復燃，希望當地警方可以介入。

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