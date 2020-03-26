「N號房」受害者身分洩露　政府加速變更其身分證號碼

▲「N號房」事件至少有74名女性受害者，當中包括16名未成年少女。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

國際中心／綜合報導

震驚韓國社會的「N號房」事件仍在發酵。韓國news1新聞網站周四(26日)發布獨家消息指出，韓國政府為了防止「N號房」事件受害者遭受二度次傷害，將儘快為她們變更身分證號碼。

韓國「行政安全部」周四表示，上月收到兩名「N號房」事件受害者申請變更身分證號碼，該部巳經同意。「行政安全部」人民登錄證變更委員會稱，儘管現行法律規定：要等6個月後才會作出是否批准變更的決定，但由於這次事件在社會上引起巨大爭議，受害者對此極度不安，因此將縮短調查時間，爭取在3周內作出決定。

報導指出，從2017年5月起，韓國「行政安全部」為因身分證號碼洩露的「N號房」受害者變更身份證字號規範。申請人在通過審查後，可以更改出生日期、性別以外的身分證字號後6碼數字。

「行政安全部」人民登錄證變更委員會有關人士稱，目前已知「N號房」事件有74名受害者，預計當中大部分人會申請身份證號碼變更。他們會在收到申請後儘速處理，以減少受害者的不安。

所謂韓國「N號房」事件，是指犯罪嫌疑人利用即時通信軟體Telegram開設多個聊天室，共用非法拍攝的性剝削影片和照片。聊天室大都以數位編號命名，只有付費成為會員才能觀看。

根據警方掌握的情況，至少有74名女性受害者，當中包括16名未成年少女。現身說法的被害人表示，這段慘痛經驗讓她身心俱受重創，但比起身體上的折磨，心理創傷更巨大：她無法入睡、吃不下東西、躁鬱症和憂鬱症同時襲來。有一陣子甚至無法出門，因為感覺會被跟蹤。她說：「出門時，我不想讓任何人注意到我，因此全身包得密不通風，連夏天也一樣。」

▲南韓「N號房」性剝削案主嫌趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像／美聯社）