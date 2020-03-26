馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

▲馬來西亞目前共1796例確診及21死亡案例。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞首相慕尤丁（Tan Sri Muhyiddin Yassin）今（26）日宣布，包括自己在內，所有內閣成員減薪2個月，這筆錢將作為新冠肺炎（COVID-19）的救濟金，目前已籌得849萬3103令吉（約台幣5908萬元）。

綜合外媒報導，慕尤丁表示，昨天在內閣會議時討論通過這個決定，也一併決定減薪的金額，希望能給在前線奔波的人員打氣。2019冠狀病毒救濟基金從3月11日開始推行，目前籌得849萬3103令吉，前衛生部長斯里（Datuk Seri）也稱讚此舉，「這是現在情勢下最負責任的做法。」

馬來西亞目前共有1796例確診及21死亡案例，其中有80名感染患者為醫護人員，且位於霹靂州的安順醫院就有39人確診。因醫療物資不足，先前流出有醫護以垃圾膠袋及保鮮膜，自行改裝成保護衣的影片。

While awaiting fresh supply of PPE to arrive , government healthcare workers at a Kelantan hospital are improvising , turning garbage bags into protective suits there’s a will there a way pic.twitter.com/hLUad0mhR8 — Melissa Goh (@MelGohCNA) March 22, 2020

▲馬來西亞醫護人員自製防護衣。（影／翻攝自推特／@MelGohCNA）

拿督慕沙（Datuk Dr Musa Mohd Nordin）和拿督祖基菲力（Datuk Dr Zulkifli Ismail）2位私人醫院醫生共同指出，不少醫院面對同樣困境，「國家應確保物資供應，並要公平分配給所有醫院，現在是政府去要求製造商提高產量、降低售價的時候了」。