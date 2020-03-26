疫情橫行、「不接觸商機」超夯　電子雜誌新會員激增

▲「不接觸商機」當道，電子雜誌會員激增。（圖／Kono電子雜誌平台提供）

記者邱倢芯／台北報導

面對新冠肺炎威脅蔓延全球，防疫是場長期抗戰，民眾減少外出至人群聚集場域紛紛轉向尋求各類數位內容平台，開始建立全新足不出戶的「不接觸」生活型態，如數位雜誌、音樂及影音平台。Kono電子雜誌平台就指出，今年2月的新會員數較1月成長近7成，平台內總文章閱讀數更激增近5成，帶動整體業績較去年同期成長27%。

此外，針對新用戶，現在用手機下載並註冊Kono電子雜誌APP，免費獲得14天會員資格，成功推薦朋友還可額外得到7天免費會員資格，更能樂享當期現刊共300種以上知名國內外電子雜誌看到飽，包含全美最大梅瑞迪斯出版集團（Meredith Corporation）《PEOPLE》、《InStyle》、《Allrecipes》等知名刊物與韓國前三大出版集團Seoul Media Group數位雜誌內容。

Kono電子雜誌平台也表示，旗下獨家Smarticle技術，全球首創導入AI人工智慧，可自動產出符合各式數位裝置閱讀格式的好讀模式，並於今年推出viewer 2.0，讓閱讀電子雜誌更聰明、版面也更生動，更便於閱讀、縮放；Kono進一步運用大數據系統，根據個人閱讀習慣推播適合雜誌，同時像Google一樣輸入關鍵字搜尋，就可從上萬篇的雜誌文章中，找出相關的文章內容，讓雜誌內容能更貼近消費者閱讀喜好。

此外，Smarticle的好讀模式，可利用Google語音系統朗讀，隨時可「聽」中、英、日、韓四種語言雜誌，同時也可將文字放大縮小，適合各種不同的閱讀情境，更好看、更好聽。