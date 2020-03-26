　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

疫情橫行、「不接觸商機」超夯　電子雜誌新會員激增

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼「不接觸商機」當道，電子雜誌會員激增。（圖／Kono電子雜誌平台提供）

▲「不接觸商機」當道，電子雜誌會員激增。（圖／Kono電子雜誌平台提供）

記者邱倢芯／台北報導

面對新冠肺炎威脅蔓延全球，防疫是場長期抗戰，民眾減少外出至人群聚集場域紛紛轉向尋求各類數位內容平台，開始建立全新足不出戶的「不接觸」生活型態，如數位雜誌、音樂及影音平台。Kono電子雜誌平台就指出，今年2月的新會員數較1月成長近7成，平台內總文章閱讀數更激增近5成，帶動整體業績較去年同期成長27%。

此外，針對新用戶，現在用手機下載並註冊Kono電子雜誌APP，免費獲得14天會員資格，成功推薦朋友還可額外得到7天免費會員資格，更能樂享當期現刊共300種以上知名國內外電子雜誌看到飽，包含全美最大梅瑞迪斯出版集團（Meredith Corporation）《PEOPLE》、《InStyle》、《Allrecipes》等知名刊物與韓國前三大出版集團Seoul Media Group數位雜誌內容。

Kono電子雜誌平台也表示，旗下獨家Smarticle技術，全球首創導入AI人工智慧，可自動產出符合各式數位裝置閱讀格式的好讀模式，並於今年推出viewer 2.0，讓閱讀電子雜誌更聰明、版面也更生動，更便於閱讀、縮放；Kono進一步運用大數據系統，根據個人閱讀習慣推播適合雜誌，同時像Google一樣輸入關鍵字搜尋，就可從上萬篇的雜誌文章中，找出相關的文章內容，讓雜誌內容能更貼近消費者閱讀喜好。

此外，Smarticle的好讀模式，可利用Google語音系統朗讀，隨時可「聽」中、英、日、韓四種語言雜誌，同時也可將文字放大縮小，適合各種不同的閱讀情境，更好看、更好聽。

ET快訊
金芭黎找舞小姐台商繳清30萬罰款　住負壓病房2個月「仍是陽性
「N號房」趙主彬16歲繼承者抓到了！營運4個月內幕：2萬人付
劉真爸媽現身見愛女　由工作人員攙扶
三重男噴漆「台北市封城196」看板！下場慘了最高要罰300萬
台灣3確診病患首用瑞德西韋　治療狀況公布
英情侶來台抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

疫情橫行、「不接觸商機」超夯　電子雜誌新會員激增

新版MacBook Air拆解報告出爐！新鍵盤厚度僅增0.5mm　較上代更易維修

戴爾筆電新功能！iPhone螢幕可投射到筆電　用鍵盤和滑鼠來操控手機

watchOS 6.2忘了修Bug　台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

三星下放S20重點功能　S10、Note 10也可以「一鍵拍錄」

封城政策導致追劇流量激增　Netflix一度在歐美服務中斷　

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

因應疫情　輝達擴大提供90天免費虛擬GPU支援遠端工作者

「自由」最重要！網盤點Android這些優點iOS比不上

來上班一天多賺3000元！　WeWork要發獎金給出勤員工

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

疫情橫行、「不接觸商機」超夯　電子雜誌新會員激增

新版MacBook Air拆解報告出爐！新鍵盤厚度僅增0.5mm　較上代更易維修

戴爾筆電新功能！iPhone螢幕可投射到筆電　用鍵盤和滑鼠來操控手機

watchOS 6.2忘了修Bug　台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

三星下放S20重點功能　S10、Note 10也可以「一鍵拍錄」

封城政策導致追劇流量激增　Netflix一度在歐美服務中斷　

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

因應疫情　輝達擴大提供90天免費虛擬GPU支援遠端工作者

「自由」最重要！網盤點Android這些優點iOS比不上

來上班一天多賺3000元！　WeWork要發獎金給出勤員工

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

超前佈署價值股

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

苗縣肺炎確診再添一例　3例確診皆為「境外移入」　

日本連2天確診爆增！網超專業和「這件事」作聯想：不用蓋牌了啊

小蠻Cosplay貓女找男人開房　老公好興奮點菜「水手服誘惑」

日職／聞不到酒味及咖啡味　藤浪晉太郎疑染新冠肺炎

穿桃紅色半價、身分證對對碰免費入園　江南渡假村陷進浪漫粉紅中

全美防疫期間宣佈開刀　大都會「雷神」被罵翻

案192在美染流感「返台確診新冠肺炎」被罵翻　陳時中、周志浩幫緩頰

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

3C家電熱門新聞

不棄7年老iPhone！蘋果釋iOS 12.4.6更新提升安全性

輝達提供免費虛擬GPU支援遠端工作者

2020 iPad Pro外媒評測出爐　觸控板獲好評

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

「自由」最重要！網盤點Android這些優點iOS比不上

戴爾筆電新功能！iPhone螢幕可投射到筆電　用鍵盤和滑鼠來操控

三星下放S20重點功能給S10、Note 10

封城導致追據流量激增　Netflix服務中斷

iOS 13.4正式版來了

來上班一天多賺3000元！　WeWork要發獎金給出勤員工

YouTube Music應用程式推出歌詞功能！iOS和Android都適用

國外電信業者防疫出新招！時刻呼籲用戶「待在家裡」

更多熱門

相關新聞

龍少年、星少女月刊將全面電子化

龍少年、星少女月刊將全面電子化

東立出版社宣布，旗下「龍少年」及「星少女」實體月刊，3 月號為最後一期發行。從 4 月號開始正式轉為電子版雜誌，讀者們能夠繼續在東立電子書城的網站及手機 APP 平台閱讀到這兩部雜誌。

北市圖電子書平台當期雜誌立即借

北市圖電子書平台當期雜誌立即借

關鍵字：

不接觸商機電子雜誌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面