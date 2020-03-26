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有錢發股利沒錢調薪？鍾佳濱批高鐵：趁機凍漲員工薪水

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高鐵列車。（圖／記者李毓康攝）

（15：36 新增高鐵公司109年股利分派說明）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎衝擊運輸業，高鐵公司25日宣布，暫緩原訂3月底辦理109年度調薪作業，待疫情趨緩、營收回穩之時再行評估辦理。對此，民進黨立委鍾佳濱26日召開記者會，質疑高鐵公司一方面暫緩去年底通過的員工加薪計畫，卻又預定在6月過後派發69億元的股利，他要求作為高鐵最大股東的交通部要對此表態。

鍾佳濱26日上午召開「立委質詢質疑派發股利，高鐵高層趁機凍員工薪」記者會，並邀請高鐵局主祕饒國政、交通部路政司科長王昭明列席說明。

▲▼民進黨立委鍾佳濱召開「立委質詢質疑派發股利，高鐵韜層趁機動員工薪」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委鍾佳濱召開「立委質詢質疑派發股利，高鐵高層趁機凍員工薪」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

鍾佳濱指出，新冠肺炎重創全球經濟，未來即便疫情緩解，寒冬期仍十分漫長，且高鐵運量受疫情影響而明顯下滑，自2月起周末離峰時段調減41班車次，佔每周總班次4％。

鍾佳濱表示，高鐵公司在25日下午發出備忘錄，說明高鐵公司將暫緩實施去年底通過的2020年員工加薪計畫，同時卻又在18日的股東常會決定派發69億股利，根本是「前方吃緊、後方緊吃」，他要求最大股東交通部表態。

對此，饒國政表示，高鐵是上市公司，就目前的疫情發展，鐵道局比較關切的是高鐵公司在防疫上的作為，以及如何在旅運上提供旅客安全舒適的乘車環境。至於股利部分，相信高鐵會按照現況分析處理。

王昭明則說，高鐵公司如果要發股利，依照規定還是要到今年的股東常會確認，建議高鐵主管應該針對公司永續營運、社會觀感做通盤考量，目前還未收到分析報告。

鍾佳濱表示，交通部為高鐵公司的最大股東，有超過一半的股東屬於政府，而政府的錢是所有納稅人所有，高鐵公司在幾乎成為國營事業後，公司管理階層卻做出這樣決策，「我為高鐵員工感到有點委屈」，如果高鐵員工為了疫情必須放棄去年、前年的表現忍痛，公司高層卻仍然可以派發股利，這樣的公司治理值得社會檢討。

高鐵會後則針對109年股利分派做出3點說明：

1、 依照台灣高鐵公司之《公司章程》規定，本公司每年決算如有獲利，應先辦理提撥員工及董事酬勞後，依法繳納稅捐、及提撥法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘， 由本公司董事會依公司章程擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東紅利。

2、 同時，依本公司《公司章程》所訂之股利政策，每年就可供分配盈餘提撥不低於60%分配股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。故董事會於3/18通過盈餘分配建議案後即發布重大訊息公告，將提送5/21股東會決議分派股東紅利。

3、 台灣高鐵公司表示，本公司108年度之財務報表，已依照法令規定編製，並於109年2月公布，上市公司之《公司章程》及財務報表不僅為公開資訊，且為投資人投資參考之重要依據之一；同時，本公司現有逾8萬名股東、外資持股比例更達14%，故本公司董事會依法依規擬具盈餘分配案，提送股東會決議股息分派，實為落實公司治理、誠信經營，以維護股東權益，並確保高鐵永續經營。

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