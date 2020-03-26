張上淳解析國內新冠肺炎病例樣態　境外移入重症「住院後很快惡化」

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（26）日重返記者會，向外界說明國內235例新冠肺炎確定病例的樣態分析。其中目前仍嚴重需住加護病房使用呼吸器個案有7人，除其中1人為比較早期確診的本土病例，其它6例都屬於境外移入，觀察也發現，他們都在住院之後很快惡化，但詳細原因還需更多資料才能釐清。

張上淳簡報中說明，235名個案當中，依照WHO嚴重度分類來看無併發症的輕症個案最多有173例（73.6%），輕度肺炎有48例（20.4%），嚴重肺炎則有14例(6％)，當中有11例無症狀。就預後來看，有28例解除隔離且出院，住院中有205人，死亡2人；住院個案有1人已經解除隔離，還有2人等待確認中。

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▲張上淳進行簡報，國內新冠肺炎病例以20~29歲年輕族群年齡層較多，該年齡為海外旅遊、留學主要族群，暴露風險較高。（圖／記者黃國霖攝）

張上淳指出，目前重症個案當中還有7人在加護病房使用呼吸器，近期看到比較多案例在住院之後惡化。指揮中心發言人莊人祥補充，這7人當中有1例為本土病例，6例為境外移入個案。

國內先前病況嚴重個案以本土感染源不明個案為主，包含2名死亡個案，分別為白牌車司機（後找出感染源為浙江返台台商）、新北家庭群聚指標個案8旬老翁；其它仍治療中個案包含案34首起院內感染指標病例婦人，案24北部退休婦人，值得慶幸的是，案24雖一度使用到呼吸器、葉克膜，後來順利脫離且病毒陰轉，已經離開加護病房，還在復原當中。

▲國內235例新冠肺炎病例組成分析。( 圖／曾梓倩製）

近期嚴重個案則多是境外移入。張上淳受訪時表示，這些境外移入個案本來沒有那麼嚴重，但在住院之後很快的惡化，程度比先前的個案相對要多，但目前尚沒有足夠資料可以分析原因，還需要進一步瞭解。

至於還有那麼多個案仍住院，張上淳解釋，因為從發病到檢驗確認陰性要花很長的時間，分析目前解隔離個案，光是一採陰中位數就有19.5天，範圍從3天到49天，至於三採陰的中位數24天，時間長的甚至要40幾天至50幾天，整體範圍在8天～53天。

張上淳分析，在這麼長的陰轉時間，大部份病人情況都非常良好有些完全無症狀，但病毒仍存在呼吸道哩，需要長時間把病毒清除乾淨，這也解釋為何目前為止出院比例仍不高，就是在等待陰轉。