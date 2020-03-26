「蔡英文有無我特質」　陳建仁：她會給賴清德新階段使命

▲總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁於520卸任，24日接受媒體專訪時，談起總統蔡英文對年金改革的決心與勇氣。他認為，蔡英文有「無我」的人格特質，總說要想想別人，軍公教人員被砍之後日子怎麼過等等。

對於準副總統賴清德，陳建仁說，他太開心，當時在臉書發表公開信之後，就祈禱他們可以合起來。他認為，蔡英文一定會賦予賴清德一個新階段的使命，相信會做得很棒。

談起蔡英文執政的4年，陳建仁說，期間遭遇不少批評和挫折，特別是2018年九合一選舉，讓民進黨陷入低潮。不過，他認為，領導人無法討好所有人，不可能完全沒有批評。

陳建仁說，由於他自己是天主教徒，在推動婚姻平權時，被天主教的朋友們批評，後來他太太也不太敢傳Line的訊息給他看，但當他想到同志有追求幸福的權利時，就認為自己做對了，「批評對我來說無所謂」。

陳建仁談起蔡英文從1.0變成2.0，在前面4年所扎下的根、種下的樹，還需要繼續成長茁壯，舉凡前瞻建設、產業創新等都已經起頭，而且已經穩定的在往前走，未來4年，前面4年任期已經都做好佈局。

至於蔡英文個人，陳建仁說，她有「無我」的人格特質，在推動年金改革期間，每次談到要砍幾成時，總會要求要想想別人，想想軍公教被砍下去怎麼過日子。

陳建仁說，蔡英文讓他了解到什麼是政治，政治不是爭自己的權力，政治是服務眾人的事，蔡英文這個心態很重要，也讓他覺得很慶幸可以跟總統共事。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎新增19例！ 陳時中：7名是機場攔截、10名居家檢疫者

►全是海外歸國！3名10多歲個案念書3個月返台 居家檢疫時發病確診

►武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

更多熱門新聞...



►陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光 黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」

►「疫情紛擾下必須找出口點」 邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA

►口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

