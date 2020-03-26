　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文有無我特質」　陳建仁：她會給賴清德新階段使命

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文與副總統陳建仁於總統府敞廳一同發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁於520卸任，24日接受媒體專訪時，談起總統蔡英文對年金改革的決心與勇氣。他認為，蔡英文有「無我」的人格特質，總說要想想別人，軍公教人員被砍之後日子怎麼過等等。

對於準副總統賴清德，陳建仁說，他太開心，當時在臉書發表公開信之後，就祈禱他們可以合起來。他認為，蔡英文一定會賦予賴清德一個新階段的使命，相信會做得很棒。

談起蔡英文執政的4年，陳建仁說，期間遭遇不少批評和挫折，特別是2018年九合一選舉，讓民進黨陷入低潮。不過，他認為，領導人無法討好所有人，不可能完全沒有批評。

陳建仁說，由於他自己是天主教徒，在推動婚姻平權時，被天主教的朋友們批評，後來他太太也不太敢傳Line的訊息給他看，但當他想到同志有追求幸福的權利時，就認為自己做對了，「批評對我來說無所謂」。

陳建仁談起蔡英文從1.0變成2.0，在前面4年所扎下的根、種下的樹，還需要繼續成長茁壯，舉凡前瞻建設、產業創新等都已經起頭，而且已經穩定的在往前走，未來4年，前面4年任期已經都做好佈局。

至於蔡英文個人，陳建仁說，她有「無我」的人格特質，在推動年金改革期間，每次談到要砍幾成時，總會要求要想想別人，想想軍公教被砍下去怎麼過日子。

陳建仁說，蔡英文讓他了解到什麼是政治，政治不是爭自己的權力，政治是服務眾人的事，蔡英文這個心態很重要，也讓他覺得很慶幸可以跟總統共事。

其他人也看了這些...

新冠肺炎新增19例！　陳時中：7名是機場攔截、10名居家檢疫者
全是海外歸國！3名10多歲個案念書3個月返台　居家檢疫時發病確診
武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

更多熱門新聞...

陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光　黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」
「疫情紛擾下必須找出口點」　邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA
口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
LIVE／劉真靈堂開放第2天　藝人好友、粉絲到場送最後一程
辛龍現身了　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」
台灣下一步？「說不定得考慮真正鎖國」　醫：3天沒看到張上淳很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蔡英文有無我特質」　陳建仁：她會給賴清德新階段使命

「共同敵人為新冠肺炎」侯友宜感謝柯文哲專業：雙北是生命共同體

雙北生活「唇亡齒寒」　柯文哲定調防疫基礎：資源共享、政策一致

Live ／雙北論壇聚焦防疫！侯友宜、柯文哲深化資源交流補破口

美軍太平洋艦隊執行任務　「麥坎貝爾號」通過台灣海峽

邀港人來台當兵惹議…陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

影／錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診，生意就不用做了！

爆料華航員工居家檢疫可「外出買三餐、接送小孩？」　他喊：扯，大方趴趴走

吳斯懷七大爭議一次看　國民黨擬祭黨紀註銷不分區資格　

朱立倫繼江啟臣後赴大甲媽祖參拜　改革路線延續意味濃

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

「蔡英文有無我特質」　陳建仁：她會給賴清德新階段使命

「共同敵人為新冠肺炎」侯友宜感謝柯文哲專業：雙北是生命共同體

雙北生活「唇亡齒寒」　柯文哲定調防疫基礎：資源共享、政策一致

Live ／雙北論壇聚焦防疫！侯友宜、柯文哲深化資源交流補破口

美軍太平洋艦隊執行任務　「麥坎貝爾號」通過台灣海峽

邀港人來台當兵惹議…陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

影／錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診，生意就不用做了！

爆料華航員工居家檢疫可「外出買三餐、接送小孩？」　他喊：扯，大方趴趴走

吳斯懷七大爭議一次看　國民黨擬祭黨紀註銷不分區資格　

朱立倫繼江啟臣後赴大甲媽祖參拜　改革路線延續意味濃

東森購物再助善導書院　3/27溫馨開賣「愛心希望鳳梨」

防疫不分國界　南警協助外籍人士居家檢疫

印度警察「藤條狂抽」趕刁民回家　網讚：簡單粗暴又直接

六都賠率比一比！台中僅1成屋主賣屋認賠　台北近3成最多

不爽女友提分手…渣男偷錄「硬上過程」！還發IG限動Tag她　台中妹崩潰顫抖

贈獎／新聞雲會員好康快報　火鍋肉券免費抽

高雄男路況不熟+恍神撞電桿　擋風玻璃破裂滿地油漬

N號房主嫌GODGOD突現身「淫魔博士」聊天室！　囂張喊：我絕對不會被抓

重啟整修計劃　台北米其林一星「大三元」4/1起休館2個月

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

吳斯懷七大爭議　國民黨擬註銷不分區資格　

華航員工居家檢疫可外出買三餐？　他喊離譜

李明賢爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼

江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正指揮官

趙少康：兒子出國跟張上淳有什麼關係？

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

新北整備預防「一小時後封城」　侯友宜：中央下令立刻啟動

陳柏惟點名馬英九：香港人來台當兵不只有先例「還當過總統」

國防部證實：美戰艦通過台灣海峽

陳建仁：新冠肺炎快篩3個月內量產

蔡英文一場府院高層密商　曝台灣全境封鎖關鍵

快訊／政院：弱勢、老人、兒童、身障者「生活補助每人1月領1500元」

更多熱門

相關新聞

基層爆：要火龍果治便秘

基層爆：要火龍果治便秘

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，台灣湧現「海歸潮」，也讓需要居家檢疫的人數大增，近日卻接連傳出居家檢疫者趴趴走，讓第一線疲於奔命。台北市文山區民政課長高珮芬在25日的ETtoday《雲端最前線》吐露基層心聲，說居家檢疫民眾「特殊需求」一籮筐，其中還曾有人要求幫忙買火龍果，「因為他便秘」。

陳建仁：新冠肺炎快篩3個月內量產

陳建仁：新冠肺炎快篩3個月內量產

「明年奧運見！」蔡英文為日本打氣

「明年奧運見！」蔡英文為日本打氣

蔡正元扯「民進黨選舉花7億」　卓榮泰反擊：肺炎不會影響眼睛

蔡正元扯「民進黨選舉花7億」　卓榮泰反擊：肺炎不會影響眼睛

武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

關鍵字：

陳建仁蔡英文民進黨年金改革

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

辛龍消失3天首度發文了！

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面