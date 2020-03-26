H＆M台南大遠百專櫃新開幕　黃偉哲感謝暖贈監護兒少新衣

▲台南大遠百H&M專櫃到贈台南市長黃偉哲監護安置兒少新衣，由監護人黃偉哲市長代表出席受贈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南大遠百H&M專櫃26日隆重開幕，H&M原定於開幕當日封櫃，邀請受台南市長黃偉哲監護安置兒少，到專櫃優先挑選新衣，惟考量疫情以及配合中央防疫政策，由監護兒少的大家長黃偉哲市長代表出席受贈。

黃偉哲市長同時回贈感謝狀給遠東百貨台南分公司及H&M荷蘭商海恩斯莫里斯公司台灣分公司代表，並特別感謝遠東集團提供良好的場地以及H&M企業的愛心捐助，以實際行動關懷社會弱勢，樹立企業善盡社會責任之典範。

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受監護安置兒童小津現年12歲，3歲即因為父母親吸毒販毒，無法獲得妥善照顧，經社會局社工安置在機構內，後因父母親犯罪須面臨近30年的刑期，也沒有合適的親屬可照顧小津，為了讓小津有穩定的生活照顧，台南市政府於2019年主動向法院聲請取得小津的監護權。

小津在收到H&M的新衣後表示非常開心，很感謝市府與H&M的關心與照顧，也期許自己長大有能力時，可以貢獻自己的心力，幫助有需要的人！這次的捐衣活動為了配合防疫政策，社會局事先測量兒少身材尺寸，再由H&M協助挑選，讓每位監護兒少都收到漂亮舒適的衣服，而孩子們開心的笑容也令人非常欣喜與感動。

黃偉哲市長同時也感謝家扶基金會寄養家庭及私立仁愛之家協助照顧監護兒少，目前台南市政府監護的兒少共113位，因原生家庭遭遇特殊狀況無法提供穩定的成長環境，分別被安置到兒少機構、寄養家庭或親戚家中接受照顧，市府監護期間由政府全力協助孩子們的生活，提供妥適照顧服務。黃市長也期許我們的監護兒少不畏生活困境學習一技之長，擺脫生活困境，將來有機會貢獻一己之力回饋社會，讓社會更為美好。

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