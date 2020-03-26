老藥「奎寧」抑新冠！健保月用量320萬顆　台灣原料製劑一手包

▲健亞生產的「殲瘧膜衣錠」200毫克就含有羥氯奎寧成分。（圖／翻攝食藥署官網）

記者嚴云岑／台北報導

治療瘧疾、風濕性關節炎的老藥「奎寧（Chloroquine）」，現被發現可抑制新冠肺炎病毒，將被列入中央流行疫情指揮中心下一波臨床指引中。食藥署表示，該藥物在台灣有7張許可證，其中有6張為國產，國內也有生產原料藥，可自給自足。而根據統計，奎寧在每月健保申報量為320萬顆。

中國醫藥大學附設醫院感控小組主任黃高彬表示，台灣可用的奎寧藥物為「羥氯奎寧（hydroxychloroquine）」，其作用機轉為抑制病毒的棘突蛋白附著在細胞上，讓病毒無法在人體細胞中持續複製。

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黃高彬解釋，受到新冠病毒感染的肺，表面會有棘突蛋白，會附著在細胞上，經過胞飲作用釋放核酸，細胞核再去複製病毒需要的核糖核酸，使病毒在人體細胞中複製、蔓延。

而羥氯奎寧藥物在細胞濃度非常高，用於新冠肺炎患者身上，先能抑制冠狀病毒核糖核酸在細胞中複製，再來也可使細胞免疫反應降低，達到免疫調節作用；最後，也會使病毒無法與細胞表面的ACE2結合，最終加速病毒排出。

食藥署藥品組科長林意筑受訪時表示，奎寧仿單核准的適應症，主要有治療瘧疾、紅斑性狼瘡與風濕關節炎等選項，但只要符合正當理由、合理使用、據實以告等5項條件，就可作為仿單外的醫療處置（off label use）。

林意筑提到，奎寧在治療新冠肺炎上，可謂老藥新用，台灣羥氯奎寧的7張許可證中，有6張國產、1張輸入，國內也有生產原料藥，可從生產到製劑一手包，「生產線算是充足」。未來藥廠若提出臨床證據與分析，欲將治療新冠肺炎加入適應症，食藥署也會以最快方式受理執行。