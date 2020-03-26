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梅根怕新冠肺炎「禁止」哈利出遠門...包括返英探望染疫父親查爾斯

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▲▼哈利王子,梅根,威廉王子與凱特 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利夫婦退出王室後住在溫哥華。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國王室克萊倫斯府（Clarence House）25日證實，71歲的查爾斯王儲確診感染新冠肺炎。據消息人士指出，在得知父親確診後，哈利（Prince Harry）想「立即」返回英國探望，但梅根（Meghan Markle）「禁止」老公出門遠行，包括回英國探望生病的父親。

綜合外媒報導，查爾斯王儲目前僅出現輕微症狀，正與妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）進行隔離，而卡蜜拉檢測結果為陰性。

而據《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士指出，梅根告訴哈利，她現在不會讓他出門到任何地方去。對於父親查爾斯染疫，梅根也表示，哈利有和父親聯絡過，夫妻倆對此都感到沮喪，因為他們都是行動派的個性，很想幫點忙。此外，梅根曾向閨密透露，哈利經常和哥哥威廉，以及祖母（也就是女王）通電話，她和哈利都十分擔心女王。

據報導，梅根為了加強防疫，除了要求員工遵守衛生規定外，還要他們戴上乳膠手套，此外，她也打算領養一隻黑色拉布拉多獵犬，減輕當地動物收容所的壓力，並呼籲身邊的朋友也這麼做。

▲▼查爾斯王儲出席活動時，改成「雙手合十」代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯王儲先前出席活動時，以「雙手合十」代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

哈利最後一次和查爾斯一起在公開場合露面，是3月9日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典上。

目前英國共8328例確診，436例死亡。哈利夫婦與兒子亞契現居於溫哥華的豪宅，有消息人士透漏，梅根不准哈利因為任何理由出門遠行。

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