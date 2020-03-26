總統府列37篇自家新聞　打臉媒體稱「蔡英文偶爾發臉書未提重大政策」　

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體以「台灣獨尊陳時中的怪現象」為題，內容指稱「蔡英文除了偶爾發臉書，或到各地拜訪相關產業」、「消極回應要不要宣布緊急命令」等。對此，總統府26日列出該媒體第一線記者發布的37篇新聞回擊。

根據《風傳媒》一篇題為「台灣獨尊陳時中的怪現象」文章，內容指稱，「總統蔡英文除了偶爾發發臉書，或到各地拜訪相關產業外，她唯一一次記者會是在三月十九日舉行，但會中除了消極回應要不要宣布緊急命令外，幾乎未提出何任重大政策或方向。」

對此，總統府稍早透過聲明駁斥，強調這個說法與事實不符，並強調早在農曆春節前，蔡英文就針對疫情可能的衝擊，於1月22日召開國安高層會議，要求政府團隊就疫情因應與後續可能帶來對總體經濟影響進行充分準備。

總統府表示，當天蔡英文也於會後舉行敞廳講話，向國民報告政府掌握與因應，包括總統公開談話在內，我國政府在防疫的相關作為，時程上早於各國，相關事實同時可見諸各主要國際媒體。

總統府表示，過去這段期間，關於疫情、總體經濟、國家政策等相關重要討論、決策，或記者會、行程間訪問等實際狀況，作者所屬的《風傳媒》都有詳盡報導。

總統府則彙整《風傳媒》第一線記者所發布的37則新聞，及相關蔡英文近日重要發言、活動影音資訊。總統府強調，這樣應該就可以知道「唯一一次記者會....幾乎未提出任何重大政策或方向」的報導確為不實。

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