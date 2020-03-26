新冠肺炎發燒！黃偉哲趁勢推「台南好麵」　轉換「強勢宅經濟」

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情病例數攀升，民眾恐慌性心裡發酵，連日各大賣場都可見搶衛生紙、搶泡麵、罐頭囤糧的人潮，台南市長黃偉哲順勢在他的臉書介紹台南農會10款特色麵，力推「台南好麵」，將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的強勢「宅經濟」，深獲市民肯定！

▲黃偉哲行銷「台南好麵」，親自示範台南好麵煮食方法，帶動各農會及商家的麵食買氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲大力推薦台南農會10款特色麵，每款都充滿在地特色，而且都與農產品結合，款款Q彈順口，包括關廟麵、芝麻麵、鹽水意麵、酪梨麵、火龍果麵、竹炭麵、芒果麵、菱角麵、蓮藕麵等，不少網友看了直呼羨慕，回響熱烈。

受「新冠肺炎」疫情的影響，民眾想宅在家時自己煮，避免外出用餐，減少群聚接觸，所以日前傳出各大賣場泡麵等民生物資被搶購一空，台南市長黃偉哲提出的「台南好麵」整合行銷策略，趁勢整合各區特色，一起行銷台南關廟麵、鹽水意麵、火龍果麵、左鎮芒果麵、龍崎竹炭麵、仁德蘆薈麵、白河蓮藕麵、大內酪梨麵、官田菱角麵，以及善化芝麻拌麵，還有老字號的金宋麵等，強調全是極品的台南好麵，成功帶動買氣。此波行銷策略奏效，遠近馳名的關廟麵、極具特色的龍崎竹炭麵，以及總統蔡英文都讚不絕口的善化芝麻拌麵…等都造成熱賣，連日來各區農會的訂單爆量，正趕製出貨中。



黃偉哲說他所推薦10款特色麵，Q彈順口，且堅持好品質，有良心、有溫度，也減少吃泡麵造成的身體負擔。此外，不只是泡麵，各項民生物資皆有足夠存量，無須囤積，請市民放心。未來14天將成防疫關鍵期，邀請大家訂購各個農會合作的特色麵條，也能幫助農民渡過經濟寒冬。

▲黃偉哲將「悶經濟」變成一股消費力高的強勢「宅經濟」，也深獲市民肯定。

根據3月24日最新1份民調顯示，台南市長黃偉哲在此波防範新冠肺炎病毒疫情擴散的表現，有超過84％民眾表示滿意，對黃偉哲上任1年多來的整體施政表現，也有高達83％民眾表示肯定。尤其是，最近不少消費者一窩蜂上賣場搶泡麵，黃偉哲市長趁勢行銷「台南好麵」，更親自示範台南好麵煮食方法，帶動各農會及商家的麵食買氣。將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的強勢「宅經濟」，也深獲市民肯定。

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