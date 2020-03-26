菲律賓、馬來西亞工作後回台！60多歲男出現5症狀...「走路去醫院」確診

▲今日新增17例確診。（圖／記者李毓康攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（26）日公佈最新疫情，單日新增17例確診，15例為境外移入，2例為本土案例。其中案249為60多歲男性，因工作至馬來西亞和菲律賓，回台出現倦怠、咳嗽、全身痠痛、發燒和肺炎症狀，走路自行就醫。

案249於3月2日至10日到馬來西亞，10日至14日又飛到菲律賓，之後又於14日至16日飛回馬來西亞。根據26日確診個案列表指出，案249於16日就已經發病，24日通報，並在26日確診。

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指揮中心表示，新增15例境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家。

指揮中心指出，境外移入個案中，案248於3月12日至20日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有2人於3月23日確診(案170、189)，案248無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。其餘境外移入個案為獨立個案，出國目的為就學、工作或旅遊。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。