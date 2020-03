BBC：英國情侶在台灣被隔離！控訴「就像監獄一樣」　沒熱水、食物品質差

▲中文版居家檢疫通知書示意圖。(圖/記者許宥孺攝)



記者張方瑀/綜合報導

BBC報導指出,一對來自英國的情侶3月初抵達台灣,原訂繼續飛往澳洲,但因為新冠肺炎疫情爆發,取消澳洲行程後待在台灣,結果他們被告知必須進行居家疫檢14天。而這對情侶原想在居住的飯店隔離,不過隨後又被救護車載往他處隔離,讓他們痛苦地表示,這裡條件真的太差了,簡直就像在監獄一樣。

28歲的英國籍女子道森(Natalie Dawson)和他的澳洲籍伴侶皮斯利(Rohan Pixley)3月初時,準備前往澳洲,途中選擇在台灣短暫停留,結果隨著新冠肺炎疫情爆發,他們決定取消澳洲的行程,此時台灣政府也告知他們,必須要進行14天的居家疫檢。

道森的母親韋佛(Jill Weaver)向BBC表示,道森原本向衛生單位表示,他們願意在原本居住的飯店內進行隔離,但過沒多久,就被救護車帶往「未知地點」隔離。韋佛說,隔離的地方就像監獄一樣,「他們被鎖在裡面,出不去」、「有人一天幫他們送三次食物,但品質很差,份量也很少」、「房間很髒,他沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

Latest in western travellers press ahead with holidays despite two months of pandemic coverage and are surprised to find themselves quarantined. https://t.co/5ikoDMdoiZ