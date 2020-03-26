英國5歲男童感染！哭喊「頭痛得要爆炸」...高燒42度問媽媽：我要死了嗎？

▲英國新冠肺炎疫情不斷擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下，不少孩童中招，英國5歲男孩阿飛（Alfie）在感染後情況惡化，不僅感覺頭痛欲裂，體溫甚至飆到42.3度，有一次他迷迷糊糊的說，「我是要死了嗎？」這讓母親勞倫•富布魯克（Lauren Fulbrook）心痛不已，稱這是一生中最糟糕的經歷，她也在臉書po文提醒其他父母，健康的幼童也可能感染新冠病毒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，5歲的阿飛不幸感染新冠病毒，如今在家隔離恢復。勞倫稱，兒子第一次出現症狀是在3月16日，那天她帶兒子去上游泳課，他的聲音有些沙啞，但她以為是喝到泳池的水造成的。

然而隔天阿飛開始咳嗽，當晚體溫38.4度，之後竟飆到42.3度。勞倫說，兒子當時不吃飯，也不喝水，還說他動不了，於是她叫了救護車，但工作人員稱醫院太忙了，無法把阿飛送到醫院，便在家裡為他降下體溫。工作人員還告訴勞倫，如果阿飛的體溫再升高或情況惡化，讓她撥打急救電話。

勞倫表示，兒子在當晚就開始惡化，出現嘔吐、幻覺等症狀，不斷的哭泣，還說感覺頭痛得要「爆炸」了一樣，眼睛也痛。勞倫不得不再次打電話叫救護車，阿飛隨後被送到了當地醫院。到達醫院後，他接受新冠病毒的檢測，結果呈陽性。

阿飛在醫院一直住到第二天的晚上，醫生開了藥後允許他回家。勞倫在臉書上po文，「一周零一天過去了，他還在恢復中。他還是咳嗽，有點發燒，但他正在好轉。」

勞倫還表示，「新冠病毒不是在開玩笑。我不得不看著5歲的兒子從精力充沛到不動、不吃東西幾乎不喝水、不小便。這是我一生中最糟糕的經歷之一，聽到我兒子問他是不是快要死了，看到他眼中的恐慌和不安，我的心都碎了。」